Marvel : Un rôle clé pour Deadpool dans le Multivers ?

Deadpool s’apprête à entrer dans le MCU avec un troisième volet de la saga qui se prépare actuellement. Si Les Quatre Fantastiques et (éventuellement) les X-Men vont être rebootés avec de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices, la version de Wade Wilson incarnée par Ryan Reynolds va rester intacte.

Deadpool 3 est en préparation et devrait entrer en production l’an prochain. Selon le site We Got This Covered (WGTC) qui est souvent très bien informé, Deadpool devrait devenir une grande partie de l’histoire du Multivers du MCU qui est en train de se mettre en place.

Loki a enfin introduit le concept du multivers dans cet univers, et il devrait être exploré de manière approfondie dans au moins trois projets attendus dans les mois à venir. À savoir, What if…?, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Toujours selon WGTC. Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 devraient avoir des crossovers avec des univers Marvel qui ne sont pas (encore) officiellement dans le MCU. Depuis des mois, il se murmure que les deux franchises Spider-Man précédentes vont se croiser avec le Spider-Man actuel grâce au Multivers. Le site pense que Deadpool sera introduit de la même manière et passera de l’univers Fox à l’univers Marvel Studios de manière significative.

Est-ce que Wade Wilson fera son apparition dans Doctor Strange 2 ? Ce n’est pas impossible mais c’est loin d’être confirmé.

Avec l’ouverture du Multivers, tout est possible dans la phase 4 du MCU et au-delà.

Le nouveau Deadpool est entre les mains des scénaristes Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin avec Ryan Reynolds de retour dans le rôle principal et à la production.

