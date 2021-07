MCU : Deadpool et Korg réagissent au trailer de Free Guy !

Deadpool rejoint le MCU dans une vidéo hilarante où il réagit avec Korg au trailer du film Free Guy avec Ryan Reynolds et Taika Waititi.

Il semble bien que Deadpool fait désormais officiellement partie du MCU. Dans une vidéo hilarante postée sur la chaine Youtube de Ryan Reynolds, on découvre Deadpool en compagnie de Korg (Taika Waititi) le personnage de Thor Ragnarok, pour faire la promo du film Free Guy dans lequel jouent Reynolds et Waititi.

Bien qu’il s’agisse clairement d’une promo à plusieurs niveaux pour le nouveau film de Reynolds et Waititi, c’est également une étape importante dans l’histoire de Marvel, car Deadpool de Ryan Reynolds fait officiellement la transition de l’ancienne franchise de films X-Men de 20th Century Fox à la franchise Avengers de Marvel Studios.

Dans la description de la vidéo, on peut lire : « Deux membres du MCYouTube réagissent au prochain film #FreeGuy avec Ryan Reynolds et Taika Waititi. Free Guy. En salles et certainement PAS en streaming le 13 août. »

Deadpool 3 est en développement chez Marvel Studios avec Reynolds qui revient dans le rôle principal et qui sera également à l’écriture. Mais le film est encore loin de sortir puisqu’il ne se tournera pas avant un petit moment.

En attendant, Free Guy sort en France le 11 aout prochain.

Deadpool and Korg React