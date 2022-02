Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Enfin un synopsis officiel pour le film !

Découvrez le synopsis officiel de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

C’est la prochaine sortie du MCU que tout le monde attend : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une sortie qui s’est dévoilée à la fin du film Spider Man No Way home, avec un trailer désormais disponible sur la toile.

Un teaser qui parcoure bien évidemment l’idée d’un chaos maintenant que le multiverse est une réalité du MCU, et que toutes les timelines peuvent converger comme dans le dernier opus dédié à Spiderman.

Si cette bande annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (à revoir en fin d’article) a offert beaucoup d’indices sur cette suite des aventures du Sorcier Suprême, avec notamment l’arrivée d’America Chavez et de Strange Supreme, ou toute autre version Dark de Stephen Strange, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue.

Et ce n’est pas le synopsis officiel qui va régler ce problème visiblement :

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU débloque le Multiverse et pousse ses frontières encore plus loin que jamais. Un voyage vers l’inconnu avec Doctor Strange, et l’aide d’alliées mystiques, connus et nouveau, à travers les hallucinantes et dangereuses réalités alternatives du Multiverse afin d’affronter un nouvel ennemi ».

Rien qui vient s’ajouter au teaser, si ce n’est le fait que les héros de cette nouvelle aventure de Doctor Strange vont voyager dans les différentes timelines du Multiverses visiblement.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévu en France pour le 4 mai 2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Bande annonce VOST



Crédit photos : ©Marvel / Source : Collider