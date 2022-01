Charmed saison 4 : Une nouvelle sorcière arrive dans le trailer

Une nouvelle sorcière fait son entrée dans le trailer de la saison 4 de Charmed.

La saison 4 de Charmed va opérer un grand changement après la perte dévastatrice à la fin de la saison 3. En effet, la saison dernière Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) se sont retrouvées sans leur troisième sœur Macy (Madeleine Mantock), qui est décédée après avoir détruit le Whispering Evil qui avait pris le contrôle de son corps qui malheureusement, s’est irrémédiablement endommagé dans le processus. Mantock avait alors partagé la nouvelle de son départ juste avant la diffusion du final l’an dernier.

Une nouvelle Charmed One est donc en route pour la saison 4 et la bande-annonce pour la offre un premier aperçu de cette mystérieuse nouvelle. Dans la nouvelle bande-annonce de la saison 4, nous voyons Mel et Maggie apprendre l’existence d’une nouvelle Charmed One, alors même qu’elles ont du mal à faire face à la perte de Macy.

Il a été annoncé précédemment que Lucy Barrett avait été choisie pour le rôle de la nouvelle Charmed One, bien que les détails autour du personnage, y compris son nom, ses pouvoirs et sa connexion avec Mel et Maggie, n’aient pas encore été révélés.

Clairement, Mel et Maggie sont surprises par son existence, et elle semble tout aussi surprise par la leur tandis que Harry (Rupert Evans) semble particulièrement méfiant. Il semble également que l’arrivée de cette nouvelle Charmed One ne pouvait pas arriver à un meilleur moment avec une nouvelle menace à l’horizon qui nécessite à nouveau le Pouvoir des Trois.

Synopsis de la saison 4

« Après la mort tragique de leur sœur, Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) ont du mal à se remettre sur pied jusqu’à ce qu’une rencontre fatidique avec la nouvelle Charmed One (Barrett) réveille le Pouvoir des Trois… et leur sororité. » lit la description officielle de la saison 4. « Mais qui est cette mystérieuse jeune artiste de Philadelphie, et pourquoi a-t-elle – entre toutes – été choisie pour endosser le rôle d’une Charmed One ? Pourrait-elle être leur sœur perdue depuis longtemps ? Ou est-elle quelque chose d’entièrement différent ? »

« Pour découvrir la vérité derrière cette nouvelle menace, elles devront s’appuyer sur d’anciens alliés Harry (Rupert Evans), Jordan (Jordan Donica), Josefina (Mareya Salazar) et Ruby (Bethany Brown), ainsi que de nouveaux inattendus – Roxie (Shi Ne Nielson), la séduisante propriétaire de la boîte de nuit magique The Blue Camellia, et Dev (Kapil Talwalkar), un artiste populaire du club », poursuit la description. « Et les Charmed Ones auront besoin de toute l’aide qu’elles pourront obtenir, car celui qui les poursuit a un plan. Et s’il réussit, cela signifiera la fin du Pouvoir des Trois… pour toujours. »

Charmed revient le 11 mars 2022 sur la CW. En France, la série est diffusée sur SyFy et Salto.

Charmed saison 4 – Trailer