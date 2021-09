Charmed saison 4 : La série trouve sa nouvelle sorcière pour remplacer Macy

La série Charmed caste Lucy Barrett dans le rôle de la nouvelle sorcière après le départ de Madeleine Mantock.

Le Pouvoir des Trois semble à nouveau complet. La CW annonce l’arrivée de Lucy Barrett dans la série Charmed après le départ surprise de Madeleine Mantock à la fin de la saison 3. La série était ainsi en manque d’une troisième « Charmed One » et semble l’avoir trouvé.

Lucy Barrett, actrice australienne mieux connue pour son rôle principal dans la web-série Co-Ed des frères Duplass, a été choisie comme toute nouvelle sorcière pour rejoindre Melonie Diaz et Sarah Jeffery dans la prochaine saison.

Les nouveaux showrunners de Charmed – Jeffery Lieber, Nicki Renna et Joey Falco – gardent secrets les détails du personnage de Barrett, y compris son nom, son histoire, ses pouvoirs et sa connexion avec Mel (Diaz) et Maggie (Jeffery). « C’est juste plus amusant de cette façon », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Ce que nous dirons, c’est que… c’est une artiste, avec un amour sauvage et imprévisible pour la vie et une vision unique du monde qui la sert bien dans son art, qui est la passion de sa vie », ont poursuivi les showrunners. . « Elle est amusante, irrévérencieuse, impulsive, volontaire et apportera une toute nouvelle énergie au Pouvoir des Trois. »

Madeleine Mantock a annoncé son départ de la série à la fin de la saison 3, ayant joué Macy, la sœur aînée télékinésique du trio principal, depuis la création de la série. Elle a été très vagues sur les raisons de ce départ, mais elle a noté que c’était une « décision difficile »

La saison 4 de Charmed verra désormais Mel et Maggie faire face à la mort de Macy, mais l’arrivée surprenante d’une troisième Charmed One leur donnera une nouvelle opportunité d’accomplir leur destin. Pendant ce temps, un nouvel ennemi mystérieux se soulève et insuffle la peur dans tous les coins du monde magique.

Rupert Evans (Harry) et Jordan Donica (Jordan) seront bien de retour dans la saison de Charmed.

En France, la série est à voir sur Salto et SyFy.

Source : Deadline / Crédit ©DR/CW