Le Livre de Boba Fett : Patton Oswalt a prédit la scène d’ouverture dans Parks and Recreation !

Patton Oswalt avait prédit comment Boba Fett reviendrait dans un épisode de Parks and Recreation. Spoilers

Le premier épisode de Star Wars: Le Livre de Boba Fett a fait ses débuts sur Disney+ mercredi, présentant un tout nouveau chapitre de l’histoire de l’emblématique chasseur de primes. Un certain nombre de fans de la saga on longtemps réfléchi à l’histoire solo de Boba Fett depuis ses débuts dans la trilogie originale de Star Wars – et il s’avère qu’une interprétation emblématique de son retour potentiel soit devenue canon.

***Attention Spoilers***

L’épisode commence par une série de flashbacks dans le passé de Boba, y compris le moment où il était présumé mort après être tombé dans la bouche du Sarlacc dans la trilogie originale. Dans une séquence, nous voyons Boba réussir à sortir du ventre de la bête, avant qu’il n’apparaisse frénétiquement sur le sable.

Comme les fans de Star Wars et de la sitcom Parks and Recreation s’en sont rapidement rendu compte, l’aspect final de cette séquence est presque une recréation mot pour mot du monologue emblématique de Patton Oswalt dans la série, au cours duquel il a improvisé un flibustier de près de neuf minutes où il lance ses idées pour la trilogie de la suite de Star Wars.

En particulier, Oswalt suggère ce qui suit : « Nous descendons des soleils jumeaux de Tatooine. Nous sommes maintenant proches de l’embouchure du Sarlacc. Après un temps, le gantelet de l’armure mandalorienne de Boba Fett s’accroche au sable à l’extérieur du Sarlacc, et le redoutable chasseur de primes s’arrache de la gueule de la bête des sables. »

Mercredi, Oswalt a même retweeté une vidéo mettant en relation la scène de Parks and Rec avec l’ouverture du livre de Boba Fett, disant en plaisantant « de rien » car le premier épisode est si bon.

To say I’m touched is putting it lightly. And yeah, #BookofBobaFett ROCKS. YOU’RE WELCOME. https://t.co/gmmjVNCtS4 — Patton Oswalt (@pattonoswalt) December 30, 2021

Est-ce une coïncidence ou est-ce que Jon Favreau s’est directement inspiré du monologue d’Oswalt pour expliqué comment Boba Fett a survécu ? C’est pour le moment un mystère, mais c’est très drôle.

Le Livre de Boba Fett, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+/NBC