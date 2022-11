Willow : Comment George Lucas et The Mandalorian ont rendu la série possible

George Lucas et The Mandalorian ont eu un rôle dans le retour de Willow en série télé.

Lors du tournage du Retour du Jedi en 1983, le créateur visionnaire de Star Wars, George Lucas, a demandé à l’acteur Ewok Warwick Davis, alors âgé de 12 ans, de jouer un aspirant sorcier dans son prochain film fantastique. Cinq ans se sont écoulés avant que Willow – écrit par Lucas et réalisé par Ron Howard – ne sorte sur les écrans en 1988 avec Davis dans le rôle principal de Nelwyn Willow Ufgood.

Trente ans plus tard, l’idée d’une suite télévisée Willow est née lors de la production d’un autre projet se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine : The Mandalorian, la première série Star Wars en live-action qui a aidé à lancer le service de streaming Disney + en 2019.

« Les deux personnes qui ont vraiment voulu ça depuis le début sont George et Ron », a déclaré Jon Kasdan, showrunner et producteur exécutif de Willow, à Rotten Tomatoes. « Pour entendre Ron le dire, George avait toujours en quelque sorte imaginé la télévision comme un endroit où Willow pourrait continuer… [mais] l’attente qui se dégageait du film était qu’il allait lancer une nouvelle franchise au cinéma. »

Mais lors que le monde de Willow a continué à vivre dans la trilogie de romans Chroniques de la Terre d’ombre, le film ne fut pas un blockbuster aussi important que Star Wars de Lucas ou Indiana Jones et la franchise cinématographique espérée ne s’est jamais concrétisée.

Les plans pour continuer Willow à la télévision remontent au début des années 2000, mais ce n’est que lorsque Disney a acheté Lucasfilm en 2012 – et s’est préparé à lancer son propre service de streaming avec une série Star Wars en live-action en 2019 – que la suite en série de Willow a pu devenir une réalité.

Après avoir travaillé ensemble sur le film dérivé de 2018 Solo : A Star Wars Story pour Disney et Lucasfilm, Kasdan a rappelé : « Ce n’est qu’au moment où Disney+ a été annoncé et que The Mandalorian était en préparation, que [Ron] est arrivé ce matin-là très excité et a dit : « C’est comme ça que nous pourrions potentiellement convaincre Disney de nous laisser faire plus de Willow. » Et il avait tout à fait raison. Il s’y est tenu. »

Kasdan et Howard sont producteurs exécutifs de la série aux côtés de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, productrice des séries Disney+ telles que The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et Andor. Si Lucas n’est pas impliqué en tant que producteur, le créateur de Willow a donné sa bénédiction à Kasdan sur la série lors d’une visite sur le tournage de Solo.

Composée de 8 épisodes, la série Willow démarre aujourd’hui, 30 novembre, sur Disney+.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney/Lucasfilm