That ‘90s Show : Premier teaser et date de lancement pour le retour à Point Place

Netflix dévoile un premier teaser ainsi qu’une date de lancement pour That ‘90s Show, suite de That ‘70s Show.

Hello Wisconsin ! Red et Kitty Forman seront bientôt de retour et cette fois, après leur fils Eric, ils devront gérer leur petite fille adolescente et ses nouveaux amis qui ont trouvé refuge dans le fameux sous-sol de leur maison à Pointe Place.

Le revival de That ’70s Show, intitulé That ’90s Show, sera lancé le jeudi 19 janvier sur la plateforme. L’histoire reprend 15 ans après le finale de la série originale diffusée à l’époque sur Fox aux Etats-Unis ( et sur France 2 en France).

Nous sommes en 1995, et la fille d’Eric et Donna, Leia (jouée par Callie Haverda de Shut Eye) « rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil vigilant de Kitty et le regard austère de Red », selon la logline officielle.

Outre Haverda, les nouveaux venus dans la franchise incluent Ashley Aufderheide (Emergence), Mace Coronel (Colin in Black & White), Maxwell Acee Donovan (Gabby Duran & The Unsittables), Reyn Doi (Barb and Star Go to Vista Del Mar) et Sam Morelos.

Comme indiqué précédemment, les stars de la série originale Debra Jo Rupp (Kitty) et Kurtwood Smith (Red) sont à bord en tant que personnages réguliers de la série et producteurs exécutifs.

Et ne vous inquiétez pas puisque les anciens Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis et Ashton Kutcher reprendront leurs rôles respectifs en tant qu’Eric Forman, Donna Pinciotti, Fez, Jackie Burkhart et Michael Kelso durant la saison 1.

Rendez-vous le 19 janvier pour That ‘90s Show.

That ‘90s Show – Teaser Trailer