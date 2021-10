Avec Army of Thieves, Matthias Schweighöfer offre une préquelle amusante pour Army of the Dead, mais qui n’apporte rien de plus. Critique.

Ce vendredi, Netflix a dévoilé le film Army of Thieves, préquelle d’Army of the Dead le film de zombies de Zack Snyder disponible sur la plateforme depuis le mois de mai dernier. Ce nouveau long-métrage dans cet univers, est centré sur le personnage spécialiste des coffres-forts : Ludwig Dieter. A la réalisation, on trouve Matthias Schweighöfer, qui incarne lui-même le rôle principal à l’écran.

Cette fois-ci, pas de zombie à l’horizon, du moins, pas pour le moment, même si leur présence est en fond puisque l’épidémie est en train de se propager aux Etats-Unis. Mais ici, l’histoire se passe dans plusieurs pays d’Europe et on se concentre sur des braquages plus classiques. Et s’il y a deux trois twists, il n’y a rien de très surprenant, on les voit plus où moins venir si on est attentif.

Au printemps dernier, Army of the Dead a surpris en offrant une histoire assez fun et gore. Zack Snyder a offert a Netflix un de ses films les plus populaires et ils ont vite compris qu’ils avaient une franchise en or entre les mains en commandant rapidement ce film préquel nommé Army of Thieves, centré sur le perceur de coffres-forts. Et cette fois, si l’histoire est en partie l’idée de Snyder (le film est écrit par Shay Hatten, co-scénariste d’Army of the Dead), c’est Schweighöfer qui s’est chargé de la réalisation.

La naissance de Ludwig Dieter

Army of Thieves est un film bien différent d’Army of the Dead même s’il est rapidement établi que les deux longs-métrages se déroulent dans le même univers. Alors qu’Army of the Dead était un film d’horreur avec un casse, Army of Thieves est un film de casse sans horreur, plus stéréotypé et moins mémorable mais plutôt efficace, qui permet d’en voir un peu plus de Dieter, un personnage sympathique vu dans le film de zombie.

Army of Thieves suit ainsi Dieter, le perceur de coffres allemand campé par Schweighöfer, avant qu’il ne se retrouve à Las Vegas dans le Nevada, il y a six ans, au début de l’épidémie de zombies. Une épidémie qui ne semble pas déranger les personnages plus que ça, alors que l’apocalypse est imminente.

A ce stade, Dieter n’est un perceur de coffres-forts qu’en théorie. Il publie des tutos YouTube que personne ne regarde, tout en vaquant à sa vie banale de caissier de banque solitaire. Il ne s’appelle même pas encore Dieter, mais Sebastian. Mais un jour, il reçoit un mystérieux message qui le conduit à Gwendoline (Nathalie Emmanuel de Game of Thrones), qui l’enrôle dans son équipe de voleurs (Guz Khan, Stuart Martin et Ruby O Fee) pour percer les coffres-forts les plus difficiles au monde. On notera la présence de Jonathan Cohen en agent d’Interpol déterminé à choper ces voleurs.

Fun, mais pas nécessaire

Honnêtement, il n’y a rien de nécessaire dans l’extension de l’univers « Army » avec « Thieves », c’est du pur fan service qui donne un passé à un personnage dont nous savons qu’il meurt plus tard, mais Schweighöfer, arrive a maintenir l’intérêt du spectateur avec un ton léger, sans prise de tête et sans jamais se prendre pour ce qu’il n’est pas. C’est du pur divertissement, un film de casse qui ne réinvente pas le genre, tinté de comédie romantique un peu cheesy mais touchante.

Le scénario, de Shay Hatten, se contente de suivre la formule des films de casse en ajoutant un peu d’humour avec pour seul enjeu le destin des complices de Dieter puisqu’on connait son sort à lui. Ce que le film parvient à apporter est plus du côté visuel avec une représentation plus immersive de ce que le craquage d’un coffre-fort implique réellement, quelques effets astucieux emmenant le spectateur à l’intérieur de la mécanique du coffre-fort alors que Dieter travaille sa magie. C’est une astuce intéressante qui ajoute du dynamisme à un processus souvent peu engageant.

Dieter est un personnage adorable et de bout en bout, on est avec lui. On s’attache vraiment à lui (ainsi qu’à Gwen) et c’est encore plus triste quand on sait comment il termine dans Army of the Dead. Army of Thieves n’était pas une histoire indispensable à raconter, elle n’apporte rien de plus à l’histoire d’Army of the Dead, mais on passe deux heures agréables sans trop réfléchir. C’est parfait pour passer le temps durant ce week-end de trois jours.

C’est clairement un univers que Netflix adore et sur lequel la plateforme mise gros puisqu’une suite directe de Dead est prévue, ainsi qu’une série animée.

Army of Thieves est disponible sur Netflix.

