Songbird : Trailer du film apocalyptique de Michael Bay sur la pandémie COVID

Découvrez la bande-annonce de Songbird, un film apocalyptique sur la pandémie COVID-19 que nous vivons actuellement, produit par Michael Bay.

Parce que le monde n’est pas déjà assez angoissé comme ça, Michael Bay a décidé de produire un film apocalyptique sur la pandémie que nous traversons en ce moment. Est-ce vraiment la meilleure chose à faire alors que des milliers de personnes continuent à mourir chaque jour de cette maladie ?

Si le film est décrit comme de la science-fiction, il est beaucoup plus proche de la réalité actuelle et il va clairement taper dans les angoisses des gens, surtout que le reconfinement vient de commencer en France.

Dans le film, deux ans après l’épidémie, les confinements/déconfinements se sont enchaînés, mais le virus continue de muter. Les villes sont divisées en deux camps, celui des nantis et celui des démunis. Au sein de cette nouvelle organisation de la société, un livreur qui est miraculeusement immunisé contre le virus traverse chaque jour les deux mondes.

Cette bande-annonce est terrifiante et elle n’aidera pas si votre anxiété est au plus haut niveau. On découvre que le monde entre dans sa quatrième année de confinement et que le virus, désormais appelé COVID-23, a muté. Les personnes infectées sont arrachées de leurs maisons et contraintes de se réfugier dans des camps de quarantaine appelés zones Q, d’où il n’y a pas d’échappatoire, alors que quelques âmes courageuses se battent contre les forces de l’oppression.

KJ Apa (Riverdale) joue le coursier immunisé Nico et Sofia Carson (The Descendents) incarne sa petite-amie, Sara. Le film met également en vedette Bradley Whitford et Demi Moore en tant que couple riche qui pourrait détenir la clé de la mission de Nico; Alexandra Daddario en tant que chanteuse empêtrée dans une relation compliquée; Paul Walter Hauser en tant que vétéran handicapé dont le meilleur ami – un drone nommé Max – est ses yeux et ses oreilles dans un monde qui l’a laissé derrière.

Il a aussi Craig Robinson en tant que patron de Nico; et Peter Stormare en tant que chef corrompu du département « assainissement » de la ville, qui saisit les personnes infectées et les transporte dans la zone Q.

S’il est difficile de voir de l’espoir dans ce film, Sofia Carson promet que tout n’est pas si pessimiste : « Même si c’est le thriller pandémique et qu’il est plein de suspens et terrifiant, le cœur d’une histoire est l’espoir », dit-elle. « C’est l’espoir qui est représenté dans le personnage de Sara et l’amour entre Sara et Nico. Dans notre nuit noire sans fin, l’oiseau chanteur chante une chanson d’espoir. »

Ce thriller a été tourné dans le Los Angeles confiné par la pandémie de COVID-19. Il a été réalisé par Adam Mason qui a écrit le scénario avec Simon Boyes. Bay est uniquement producteur du film et non réalisateur.

Pour le moment, Songbird n’a pas de date de sortie.

Songbird – Trailer