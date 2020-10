CW rentrée 2021 : Dates pour The Flash, Batwoman, Riverdale, Superman & Lois, Walker et d’autres

La CW dévoile enfin des dates de diffusion pour ses séries qui reviendront à partir de janvier 2021.

Les séries de la CW ont enfin des dates de diffusion pour la nouvelle saison. Si on savait que la majorité des séries reviendrait à partir de janvier 2021, il n’y avait pas encore de dates précises. On sait désormais quand seront diffusé les séries de retour ainsi que les nouveautés.

Dès le 17 janvier, les fans de Batwoman découvriront le premier épisode de la saison 2 avec Javicia Leslie qui devient la nouvelle héroïne suite au départ de Ruby Rose. La semaine suivante, le 24 janvier, la saison 3 de Charmed rejoindra Batwoman pour les soirées du dimanche.

All American reviendra pour sa saison 3 le lundi 18 janvier et sera rejoint par la saison 4 de Black Lightning à partir du 8 février. Dès le 20 janvier, Riverdale et Nancy Drew prendront leurs quartiers le mercredi puis le lendemain, jeudi 21 janvier, après 15 saisons de Supernatural, Jared Padalecki reviendra dans une nouvelle série Walker, le reboot de Walker Texas Ranger. Cette nouveauté sera en binôme avec Legacies.

Dernier point mais non le moindre, les mardis sont réservés exclusivement aux super-héros pour la CW. Superman & Lois fera ses débuts le 23 février parallèlement au retour de The Flash pour sa saison 7. Il faudra donc être un peu patient pour retrouver la Team Flash et découvrir les aventures de Clark Kent et sa famille.

Quant à Legends of Tomorrow, Dynasty, In the Dark, Roswell New Mexico, Stargirl et Supergirl, ces série sont attendues pour un retour au printemps / été 2021. Les nouveautés Kung Fu et The Republic of Sarah sont également ciblées pour cette période.

CW Grille 2021

Dimanche 17 Janvier

20h – Batwoman

Lundi 18 Janvier

20h – All American

Mercredi 20 Janvier

20h – Riverdale

21h – Nancy Drew

Mardi 21 Janvier

20h – Walker

21h – Legacies

Dimanche 24 Janvier

21h – Charmed

Lundi 8 Février

21h – Black Lightning

Mardi 23 Février

20h – The Flash

21h – Superman & Lois

Source : EW/TVLine / Crédit ©CW