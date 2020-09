Game of Thrones : George R.R. Martin révèle la scène qu’il aime le moins

George R.R. Martin révèle la scène de Game of Thrones qu’il préfère le moins à travers les 8 saisons de la série inspirée de son œuvre.

James Hibberd, journaliste de EW, a écrit Fire Cannot Kill a Dragon, un livre sur les coulisses de la série Game of Thrones. Il a ainsi pu rencontrer l’équipe de la série et aussi discuté avec George R.R. Martin, l’homme derrière les livres qui ont inspiré la série.

Dans le livre, l’auteur discute de nombreux aspects de la série à succès de HBO. Il a beaucoup d’éloges pour de nombreux éléments de l’adaptation épique, tels que la mise en scène de la mort de Ned Stark et les Noces Pourpres mais parfois il est également critique.

Martin révèle que sa scène la moins préférée est survenue lors de la première saison de la série, lorsque la production a eu du mal avec un budget pourtant très important pour 2011 (environ 6 millions de dollars par épisode), mais toujours pas assez important pour mettre en scène de nombreux éléments de sa vision grandiose.

Martin explique : « Là où nous avons vraiment été courts en termes de budget, c’était ma scène la moins préférée de toute la série, au cours des huit saisons: le roi Robert part à la chasse. Quatre gars marchant à pied à travers les bois avec des lances et Robert s’en prend à Renly. Dans les livres, Robert part à la chasse, on apprend qu’il a été encorné par un sanglier, et on le ramène et il meurt. »

Il ajoute : « Donc je n’ai jamais fait [de scène de chasse]. Mais je savais à quoi ressemblait une partie de chasse royale. Il y aurait eu une centaine de gars. Il y aurait eu des pavillons. Il y aurait eu des chasseurs. Il y aurait eu des chiens. Il y aurait eu des cornes – c’est ainsi qu’un roi part à la chasse ! Il n’aurait pas simplement marché dans les bois avec trois de ses amis tenant des lances dans l’espoir de rencontrer un sanglier. Mais à ce moment-là, nous ne pouvions pas nous permettre de chevaux, de chiens ou de pavillons. »

Ce n’est probablement pas un choix que les fans de la série auraient fait, mais c’est un choix qui est parfaitement logique étant donné l’amour que porte Martin à l’histoire médiévale. Il aime être précis sur ce genre de détails.

La scène en question est à voir ci-dessous.

Game of Thrones – Le Roi Robert Baratheon part à la chasse

Source : EW / Crédit ©HBO