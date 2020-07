Ratched : Date, affliche et images de la nouvelle série Netflix de Ryan Murphy

Découvrez la date de lancement ainsi que des images de Ratched, la nouvelle série Netflix de Ryan Murphy.

Après The Politician et Hollywood, Ryan Murphy continue de fournir du contenu à Netflix ave la série Ratched. La plateforme a dévoilé la date du 18 septembre ainsi que des images pour la série qui est une préquelle de Vol Au-Dessus d’un Nid de Coucou, inspirée du personnage de l’infirmière emblématique et inoubliable du film et interprétée dans la série par Sarah Paulson.

Créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, Ratched est une série dramatique à suspense qui raconte la genèse de l’histoire de l’infirmière psychiatrique Mildred Ratched.

En 1947, Mildred s’installe en Californie du Nord pour trouver un emploi au sein d’un hôpital psychiatrique de renom où sont pratiquées des expériences cérébrales inédites et inquiétantes. En mission secrète, Mildred se présente comme l’infirmière dévouée et parfaite. Alors qu’elle commence à infiltrer le système hospitalier et ceux qui en font partie, son apparence élégante parvient à dissimuler la noirceur croissante qui la ronge depuis bien longtemps, révélant que les vrais monstres ne naissent pas ainsi mais sont créés.

Au casting, nous retrouvons également Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (Nurse Betsy Bucket), Sharon Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (Huck), Alice Englert (Dolly), Amanda Plummer (Louise), Corey Stoll (Charles Wainwright) et Vincent D’Onofrio (Gov. George Wilburn).

Ryan Murphy, Ian Brennan, Evan Romansky, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas et Tim Minear en sont également les producteurs exécutifs.

Crédit ©Netflix