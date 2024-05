Max : La plateforme de Warner Bros déploie ses armes

La plateforme de Warner Bros Discovery, Max, débarque en France le 11 juin et dévoile son catalogue contenant notamment des productions françaises.

Max arrive enfin en France pour rivaliser avec les grandes plateformes comme Netflix et Disney+. Max sera lancée le 11 juin prochain et coutera 6 euros par mois avec publicité, comme Netflix, mais 10 euros en standard avec deux flux simultanés et 14 euros en premium avec quatre flux simultanés, contre 13,50 euros et 20 euros pour le leader du marché (avec une base d’abonnés estimée à 12 millions en France).

Selon Le Point, la plateforme sera disponible via tous les grands opérateurs Orange, SFR, Free ainsi que Canal+ et Amazon Prime Video. En ce qui concerne Bouygues Telecom, les discussions sont toujours en cours.

« Nous arrivons en France avec humilité mais aussi avec ambition, » a déclaré Clément Schwebig, directeur général de Warner Bros Discovery pour la France, le Benelux, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et l’Afrique, lors d’un entretien avec Le Point. « Nous souhaitons que le service soit disponible pour un grand nombre de personnes, » ajoute-t-il.

En ce qui concerne les contenus, les incontournables du vaste catalogue Warner Bros et HBO comme Friends et The Big Bang Theory ou encore The Wire, Game of Thrones, The Last of Us, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective : Night Country, The Regime ou encore avec des films comme les sagas Harry Potter, Matrix et Mad Max, des classiques de Stanley Kubrick (Orange mécanique ou 2001, l’odyssée de l’espace), de Xavier Dolan ou de Clint Eastwood, mais aussi les super-héros de DC Comics.

Les programmes d’Eurosport seront également proposés et Max sera le seul endroit où l’on pourra voir l’intégralité des Jeux olympiques de Paris 2024 dans les 25 pays européens où Max sera disponible. Paris 2024 sera inclus dans toutes les formules d’abonnement, garantissant à tous les clients un accès complet au plus grand événement sportif du monde.

De nouvelles séries Max Originals, inspirées des franchises emblématiques de Warner Bros seront disponibles également, notamment The Penguin et Welcome to Derry (IT de Stephen King) ainsi que les nouvelles saisons de And Just Like That…, et Pretty Little Liars : Summer School.



Productions Françaises

Au niveau des productions « Made in France », Max proposera Merteuil avec Diane Kruger et Vincent Lacoste où Kruger incarne la marquise de Merteuil. Il s’agit d’une série de six épisodes de cinquante-deux minutes réalisée par Jessica Palud (qui vient de présenter son film Maria à Cannes). Aux côtés de Kruger et Lacoste, on retrouvera Anamaria Vartolomei (Maria).

Autre série, plus contemporaine cette fois, Une amie dévouée, avec Laure Calamy en fausse victime de l’attentat du Bataclan et Arieh Worthalter (César du meilleur acteur pour Le Procès Goldman) sortira à l’automne 2024.

Le thriller gitan en Camargue Malditos, de Jean-Charles Hue, et l’adaptation de Vivre avec ses morts, avec au casting Noémie Lvovsky, Elsa Guedj, Manu Payet et Éric Elmosnino, compléteront les premières productions françaises de Max.

Coté non-scripté, Warner annonce la série documentaire Maintenant ou jamais : cinq épisodes de trente minutes sur les jeunes de banlieue du centre de formation du FC Montfermeil, en Seine-Saint-Denis.

Evidemment, les nouvelles productions HBO vont venir s’ajouter à une line up bien remplie, en particulier la saison 2 de House of the Dragon, attendue pour le 17 juin, et la série préquelle Dune, d’ici à la fin de l’année. Les abonnés retrouveront également les films Warner qui sortiront dans les salles (ou sont déjà sortis récemment), après un respect de la chronologie des médias (d’un délai d’a priori 36 mois), comme Furiosa, le nouveau Beetlejuice et Joker : Folie à Deux, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

Source : Le Point / Crédit ©WBD