Dune Prophecy : Premier teaser de la série préquelle de Dune

Max dévoile le premier teaser de Dune Prophecy, série dérivée de la saga Dune qui arrive à l’automne.

À l’occasion de la présentation de Warner Bros. Discovery pour les Upfronts 2024, Casey Bloys, le PDG de HBO et Max, vient de dévoiler le premier teaser officiel de Dune Prophecy, la nouvelle série dramatique originale de Max. La diffusion de la première saison, qui comptera six épisodes, est prévue pour cet automne.

Adaptée du vaste univers de la saga Dune, créée par Frank Herbert, Dune Prophecy se déroule 10 000 ans avant l’ascension de Paul Atréides et retrace les origines de la mystérieuse organisation religieuse connue sous le nom de Bene Gesserit, à travers l’histoire de deux sœurs Harkonnen amenées à lutter contre les forces du mal qui menacent l’avenir de l’humanité. Dune Prophecy est une adaptation de La Communauté des sœurs, un roman de Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

Au casting on trouve Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning et Yerin Ha.

Alison Schapker, est showrunneuse et productrice exécutive aux côtés de Diane Ademu-John qui est aussi co-créatrice de la série. Anna Foerster est productrice exécutive et a réalisé plusieurs épisode dont le pilote de Dune Prophecy.

Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns et Jon Spaihts sont les producteurs exécutifs avec l’auteur Brian Herbert, ainsi que Byron Merritt et Kim Herbert en tant que producteurs exécutifs du domaine Frank Herbert. L’auteur Kevin J. Anderson est coproducteur.

Rendez-vous cet automne sur la plateforme Max, qui débarque en France le mois prochain via MyCanal et Prime Video.

Dune: Prophecy – Teaser VF