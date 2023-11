Scream 7 : Melissa Barrera renvoyée à cause de ses posts pro-palestiniens

Melissa Barrera a été renvoyée de Scream 7 à cause de ses posts pro-palestiniens jugés comme antisémites par la production du film.

Melissa Barrera ne fait plus partie de la franchise Scream. Selon Deadline, l’actrice a été renvoyée du film Scream 7 car ses posts sur les réseaux sociaux ont été jugés comme antisémites par Spyglass Media, la maison de production du film.

« La position de Spyglass est claire et sans équivoque : nous avons une tolérance zéro pour l’antisémitisme ou l’incitation à la haine sous quelque forme que ce soit, y compris les fausses références au génocide, au nettoyage ethnique, à la distorsion de l’Holocauste ou à tout ce qui franchit de manière flagrante les limites du discours de haine », peut-on lire dans un communiqué de représentant.

Le réalisateur de Scream VII, Christopher Landon, a commenté le licenciement de Barrera par le studio : « Voici ma déclaration : tout est nul. Arrêtez de crier. Ce n’était pas ma décision. »

Le tweet de Landon a rapidement été effacé mais rien ne disparait jamais sur la toile.

Barrera, qui est devenue célèbre dans la série Vida de Starz avant d’être propulsée dans le long métrage musical de Warner Bros. In the Heights et Scream de 2022 et Scream VI de cette année dans le rôle de Sam Carpenter, sœur de Tara Carpenter (Jenna Ortega), a republié une série de messages pro-palestiniens sur ses Instagram stories qui ont été interprétées comme antisémites par les proches de la production du film.

Il y a un mois, Barrera a publié sur son IG story une pancarte indiquant « Moi aussi, je viens d’un pays colonisé » avec un logo du drapeau mexicain. « La Palestine SERA libre », pouvait-on lire avec une citation en italique : « ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines ».

Elle a aussi posté un message disant : « En fin de compte, je préfère être exclue pour qui j’inclus que d’être incluse pour qui j’exclue. »

Après la grève SAG-AFTRA, Spyglass Media n’a pas encore annoncé de retour de membres de la distribution ou de nouveaux acteurs pour Scream VII.

La franchise Scream a rapporté près de 911 millions de dollars dans le monde à travers six films. Les deux derniers films ont été produits et financés par Spyglass Media, qui contrôle la bibliothèque Dimension, et diffusés dans le monde entier par Paramount Pictures.

Barrera n’est pas la seule à se faire renvoyer pour ses propos en faveur du peuple palestinien. Hier, Susan Sarandon, lauréate d’un Oscar, a été licenciée par son agence UTA après avoir tenu des propos controversés lors d’un rassemblement pro-palestinien à New York le 17 novembre.

Sarandon aurait déclaré lors du rassemblement : « Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont peur d’être juifs en ce moment, et qui ont un avant-goût de ce que l’on ressent en tant que musulman dans ce pays, si souvent soumis à des violences. »

Source : Deadline / Crédit ©DR