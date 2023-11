Scream 7 : Jenna Ortega quitte le film après le renvoi de Melissa Barrera

Jenna Ortega quitte également le film Scream 7 après le renvoi de Melissa Barrera qui brise son silence sur la situation.

La franchise Scream perd une autre de ses jeunes stars principales, c’est la fin pour les sœurs Carpenter. Suite au succès de Scream en 2022 et de Scream VI cette année, un septième film Scream était entré en développement et les personnages principaux survivants devraient revenir.

Mais, en début de semaine, il a été révélé que Melissa Barrera avait été exclue du projet par Spyglass en raison de commentaires pro-palestiniens qu’elle avait faits sur les réseaux sociaux. Cela a été suivi par des rumeurs selon lesquelles la co-star Jenna Ortega quittait également le projet, et un nouveau rapport de Deadline affirme qu’elle a bien abandonné la suite.

Cependant, alors que les rumeurs suggéraient que le départ d’Ortega était en signe de protestation en raison du licenciement de Barrera, l’article de Deadline affirme que cela n’a aucun rapport.

Il est dit qu’Ortega discutait en fait de son potentiel départ de Scream 7 avant la grève de SAG-AFTRA, car elle sera occupée à tourner la deuxième saison de Mercredi en Irlande l’année prochaine. Cela dit, il a été rapporté qu’un scénario n’était toujours pas terminé pour Scream 7 et on ne sait toujours pas quand le tournage commencera.

Quoi qu’il en soit, les fans de Scream ne devraient pas compter sur le retour des sœurs Carpenter dans Scream 7.

Dans les deux films précédents, Ortega jouait Tara Carpenter, la sœur de Sam Carpenter incarnée par Barrera, et après avoir survécu à deux films, elles étaient devenues les nouvelles stars importantes de la franchise, notamment avec l’absence de Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott dans Scream VI. Sidney a quitté la franchise mais d’une manière qui a laissé la porte ouverte à un retour potentiel, il reste à voir si les Carpenter recevront le même traitement.

Suite à son renvoi du film, Melissa Barrera s’est exprimé pour la première fois. Si Spyglass Media a jugé les propos de l’actrice comme antisémites, elle nie complètement l’être mais reste sur ses positions.

« Je condamne avant tout l’antisémitisme et l’islamophobie. Je condamne la haine et les préjugés de toute sorte contre tout groupe de personnes », peut-on lire dans le communiqué. « En tant que Latina, fière Mexicaine, je ressens la responsabilité d’avoir une plateforme qui me donne le privilège d’être entendue, et c’est pourquoi j’ai essayé de l’utiliser pour sensibiliser aux problèmes qui me tiennent à cœur et pour prêter ma voix à ceux dans le besoin. »

Elle continue : « Chaque personne sur cette terre – quels que soient sa religion, sa race, son origine ethnique, son sexe, son orientation sexuelle ou son statut socio-économique – mérite des droits humains égaux, la dignité et, bien sûr, la liberté. »

Puis a ajouté : « Je crois qu’un groupe de personnes ne constitue PAS leur leadership et qu’aucun organe directeur ne devrait être au-dessus de la critique. Je prie jour et nuit pour qu’il n’y ait plus de morts, pour qu’il n’y ait plus de violence et pour une coexistence pacifique. Je continuerai de parler au nom de ceux qui en ont le plus besoin et continuer à plaider pour la paix et la sécurité, pour les droits de l’homme et la liberté. Le silence n’est pas une option pour moi. »

Scream 7 n’a pas de date de sortie pour le moment.

Source : Deadline / Crédit ©Spyglass/Paramount