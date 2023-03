The Flash saison 9 : Nia apporte des « nouvelles » de Supergirl (spoilers)

La visite de Nia à Central City apporte des nouvelles de Supergirl et des Superfriends dans The Flash. Spoilers et promo.

Cette semaine dans The Flash, Central City a reçu la visite d’une citoyenne de National City : Nia Nal, alias Dreamer. En effet, alors que la dernière saison de The Flash arrive à mi-chemin, Nicole Maines a fait une apparition dans la série, reprenant son rôle qu’elle tenait dans Supergirl.

Dans l’épisode de cette semaine, Nia se rend à Central City Citizen Media afin de demander de l’aide à Iris. Apparemment, Iris a accepté l’offre de Ryan et a récemment a rejoint Ryan, Nia, Kara Danvers/Supergirl et sa sœur Alex/Sentinel pour un brunch mimosa (hors écran, évidemment…). Les deux jeunes femmes ont ainsi déjà fait connaissance, la visite de Nia n’est doc pas sortie de nulle part.

Nia et Iris ont rapidement été entraînées dans un mystérieux royaume de rêve, laissant leurs corps inconscients au Citizen puis Barry les a trouvées et les a amenées à STAR Labs (qui a vraiment besoin de personnel médical approprié après la mort de Caitlin !). Avec la grossesse d’Iris, Barry est en panique, il est impuissant face à ce qui arrive à sa femme et il aurait bien accueilli un coup de main de l’un des amis de Nia, surtout qu’ils connaissent bien les pouvoirs de Dreamer.

Mais voilà, les Superfiends qui pourraient aider, à savoir Brainy (qui est en couple avec Nia on le rappelle), J’onn J’onz et Supergirl elle-même, sont injoignables, ils ne sont pas sur Terre. Pratique, n’est-ce pas ? C’est clairement une excuse pour expliquer leur absence. Ils ne disent rien sur Alex qui pourrait clairement donner un coup de main, à moins qu’elle aussi soit dans l’espace.

Après ça, Barry tente de joindre la Justice League mais en vain. Evidemment, y’a personne quand on a besoin d’eux !

A la fin de l’épisode, tout est réglé. Nia et Iris n’étaient pas vraiment en danger, c’était en réalité un test de la Dreamer originale pour Nia. Et il a été confirmé que Nia et Iris continueront d’avoir des brunchs réguliers avec Ryan, Kara et Alex.

Il ne reste plus que 6 épisodes dans cette saison finale de Flash, il est temps de mettre en place le dernier acte pour enfin conclure la série, parce que les deux derniers épisodes ont plus donner l’impression de remplissage inutile, même si celui-ci était plus centré sur Iris. Il aurait vraiment été mieux d’aider à conclure le cliffhanger de Legends of Tomorrow si c’est pour avoir des épisodes de ce genre.

La semaine prochaine, une inspection de moisissure apparemment simple chez S.T.A.R. Labs entraîne des anomalies temporelles inattendues. Barry et Iris essaient de donner un sens à la confusion et de trouver un moyen de revenir à leur réalité. De son côté, Chester avoue un secret à Allegra qui rend les choses gênantes entre les deux, et Allegra compte sur Cécile pour agir comme tampon. Pendant ce temps, Khione rencontre un vieil ami de Team Flash.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo 9×08 – Paterns in Time