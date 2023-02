The Flash saison 9 : Le showrunner tease les retours, mais pas de résolution pour les Légendes

Le showrunner de The Flash tease les retours de visages familiers, mais il n’y aura pas de résolution pour l’histoire de Legends of Tomorrow.

Ce soir The Flash entamera sa neuvième et dernière saison sur la CW. Une dernière saison qui verra le retour de certains visages familiers de l’Arrowverse, y compris l’homme par qui tout à commencé : Stephen Amell alias Oliver Queen / Green Arrow. David Ramsey (John Diggle), Keiynan Lonsdale (Wally West) et Sendhil Ramamurthy (Bloodwork) seront également de retour. Javicia Leslie (Ryan Wilder / Batwoman) a aussi été annoncée pour la saison finale ainsi que Nicole Maines qui jouait le rôle de Nia Nal / Dreamer dans Supergirl.

« C’est la première de la dernière saison. Nous savons tous que Stephen Amell revient dans la série, et c’est la dernière fois que nous travaillons avec Stephen en tant que Arrow. C’est le dernier season finale – il y a toutes ces dernières qui se passent et c’est vraiment infusé dans les thèmes de la saison, cela vous permet de prendre un nouveau départ, » confie le showrunner Eric Wallace à EW.

Cela n’a fait qu’ajouter à « l’incroyable responsabilité » qu’il ressent envers les fans de The Flash non seulement pour créer une saison finale satisfaisante, mais aussi pour s’assurer que ça porte ses fruits par rapport à « beaucoup de scénarios suspendus de la saison 1, pour planter des easter eggs ici et là pour les fans qui disent merci, pour ramener autant de visages familiers de la première saison que possible en termes d’histoire, et surtout, pour fournir le point culminant le plus émouvant au voyage de neuf ans de The Flash et Barry [Grant Gustin] et Iris [Candice Patton] que je peux. Et le faire d’une manière qui donne le genre de fin heureuse que non seulement je veux, mais que le public mérite. »

C’est aussi une fin qu’il a en tête depuis des années – même s’il n’a jamais pensé qu’il pourrait lui donner vie. « Très franchement, une fois que j’ai pris le relais, je savais ce que devraient être la scène finale et le plan final du final de la série », a déclaré Wallace. « Je connaissais exactement ce que devait être la dernière ligne de dialogue. Tout le monde va le découvrir bien avant la fin car cela joue dans le titre de l’épisode final. »

« Il y a des choses très spéciales, vous allez voir beaucoup de visages familiers du passé apparaître ici et là, et tout cela est lié à quelque chose avec lequel Barry se débat depuis la saison 1 », dit-il. « Je ne peux pas en dire plus. Disons simplement que les événements de la saison 1 ne sont toujours pas résolus et que Barry ne s’en rend compte que cette année. La résolution de ces problèmes fournit le point culminant émotionnel de notre dernier épisode à la fin de la saison 9. »

Pas de conclusion pour les Légendes

Avant que la saison 9 (plus courte) ne soit annoncée comme la dernière, Wallace avait des plans pour une saison 10. « J’aurais aimé avoir quelques épisodes de plus », dit-il. « Il y a certaines choses que nous n’avons tout simplement pas le temps d’aborder, malheureusement. Il y a certains personnages que je voulais ramener et que nous ne pourrons pas, mais ce n’est pas grave parce que tout est très centré sur Barry et Iris. »

Il est possible que certains de ces personnages soient les Légendes qui ont eu une fin abrupte et qui n’ont jamais pu résoudre leur histoire avec l’annulation de Legends of Tomorrow sur un cliffhanger. Dans une autre interview à The Nerd of Color, Wallace a expliqué qu’il y avait une histoire possible mais ils n’ont pas eu le temps de l’explorer parce que la saison est trop courte.

« Il y avait un plan à l’origine quand je pensais que nous aurions 20 épisodes, mais mon concept original était d’avoir au moins un ou deux épisodes qui concluait Legends of Tomorrow. Et vous savez, il y aurait eu un petit crossover nous les récupérons, nous les sortons de la prison à temps, toutes ces bonnes choses, Booster Gold, etc, etc », a déclaré Wallace.

Mais la commande était trop courte : « Quand nous avons découvert que nous n’avions que 13 épisodes, ce n’était plus possible. Nous avons à peine assez de temps pour conclure les choses avec la future famille de Barry et Iris, sans parler de qui joue Danielle Panabaker maintenant, donc il n’y avait pas assez de temps. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas conclure l’histoire de Legends qui, je le sais, est très décevant pour les fans. C’est décevant pour moi. Mais nous n’avons tout simplement pas l’espace. »

Notez tout de même qu’au moment de cette interview, l’écriture du final n’était pas encore complètement terminé : « Nous écrivons toujours le series finale, donc vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver à la toute fin », a-t-il déclaré. « L’espoir est éternel, mais je veux juste dire ça. Toutes les légendes au moins vont apparaître dans un épisode. »

La saison finale de The Flash démarre ce mercredi 8 février sur la CW.

