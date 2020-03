Outlander saison 5 : Twist dévastateur dans l’épisode 7 (spoilers)

L’épisode 7 de la saison 5 de Outlander perd un personnage. La victime s’exprime. Spoilers.

Les téléspectateurs de la série Outlander ont dû dire adieux à un des personnages. Les lecteurs des livres savaient que cela arriverait éventuellement par ce qu’il a vécu plus longtemps qu’il ne l’aurait dû. Murtagh Fitzgibbons, qui dans les livres meurt durant la bataille de Culloden, est mort dans la série, durant la Bataille d’Alamance en Caroline du Nord.

Duncan Lacroix, son interprète, s’est confie à TVLine sur la mort de son personnage. Il avoue qu’il savait que ça arriverait cette saison : « Peu de temps avant de commencer le tournage de la saison cinq, il a été expliqué que ça allait être le cas pour le gamin. [Des rires] »

Concernant la façon dont il meurt, il est content que ça arrive de la même manière que dans le livre : « C’est exactement comme je l’aurais voulu, en arrière. C’est vraiment ainsi que je l’imaginais. C’est un peu ce qui s’est passé dans les livres, mais c’est transposé 25 ans plus tard. C’est les mêmes paroles qu’il a dites à Jamie à Culloden dans les livres. Il a juste été reporté assez longtemps pour que les cheveux grisonnant fassent leur apparition. »

Pour finir, Lacroix revient sur la scène touchante qu’il a partagée avec Maria Doyle Kennedy dans l’épisode précédent quand Murtagh dit à Jocasta qu’il l’aime : « C’était juste une scène vraiment magique à filmer et Maria est tellement incroyable. C’est une actrice si talentueuse… »

Il ajoute : « C’était une scène tellement bien écrite mais aussi nous sommes très bons en communication non verbale, moi-même et Maria. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons jouer rien qu’avec nos visages et nos gestes. Vous savez, c’était génial de lui donner cette richesse et cette profondeur. Alors oui, j’au savouré cette scène, je l’ai adorée. »

Outlander, c’est le lundi sur Netflix.

