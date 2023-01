The Last of Us saison 1 : Promo de l’épisode 4 (Spoilers)

Découvrez le trailer pour l’épisode 4 de la saison 1 de The Last of Us. Spoilers.

Après un épisode 3 riche en émotion, The Last of Us reviendra la semaine prochaine avec Joel et Ellie qui continuent leur voyage semer d’embuches vers le Wyoming. Dans l’épisode 3, le duo s’est rendu chez Bill et Frank, mais il était trop tard quand ils sont arrivés. Le couple était mort.

L’épisode 4 reprendra peu de temps après alors que Joel et Ellie ont récupérer des affaires et la voiture de Bill. La promo montre qu’Ellie a du mal à lire la carte et dévoile son dégoût pour le café. Les deux arrivent dans une ville où ils entrent en conflit avec d’autres humains hostiles (dont une jouée par Melanie Lynskey). Comme on peut le voir, les choses ne semblent pas trop bonnes pour le duo.

L’épisode 3 de The Last of Us a raconté une histoire inédite qui ne se trouve pas les jeux. La série a pris le temps de revenir sur l’histoire d’amour entre Bill et Frank joués par Nick Offerman et Murray Bartlett, respectivement.

« Je n’étais pas du tout surpris de savoir que Nick pouvait faire quelque chose comme ça. Ce qui m’a surpris, c’est à quel point il était bon », a déclaré le showrunner et co-créateur de la série Craig Mazin, dans une interview à TVInsider. « Je veux dire, j’avais de grandes attentes, et il les a largement dépassées. C’était une chose incroyable de voir que son alchimie avec Murray Bartlett était incroyable. »

Il ajoute : « Vous savez, nous avons choisi Murray Bartlett, puis quelques mois plus tard, Murray Bartlett remporte un Emmy. Et on s’est dit « c’est vraiment génial ». Et donc nous avions ces acteurs remarquables qui ont porté cela à un autre niveau. »

Mazin a poursuivi : « Ce scénario était vraiment juste un produit de nous disant, ‘hé, nous avons l’opportunité de faire quelque chose de différent qui ne brise pas notre expérience du jeu si nous sommes un fan mais qui ajoute quelque chose. Et si vous ne connaissez pas le jeu, cela aura du sens. Et c’était une telle joie de travailler dessus. Et ces gars sont incroyables. »

The Last of Us, c’est le lundi sur Amazon Prime Video.

The Last of Us – Promo 1×04