The Walking Dead saison 11 : Dernier trailer avant le retour final

Découvrez le dernier trailer de The Walking Dead avant son retour pour ses épisodes finaux.

AMC a publié la bande-annonce finale des derniers épisodes de The Walking Dead, qui revient dans quelques jours pour sa dernière ligne droite.

Dans la bande-annonce de la conclusion de la série en huit parties, les survivants se battent pour un avenir dans le Commonwealth, la civilisation post-apocalyptique gouvernée par Pamela Milton (Laila Robins).

Alors que Daryl (Norman Reedus) et Maggie (Lauren Cohan) mènent le dernier combat contre l’armée de Lance Hornsby (Josh Hamilton) à l’extérieur des murs du Commonwealth, Carol (Melissa McBride) et Rosita (Christian Serratos) font partie de ceux qui sont encore à l’intérieur de la communauté dans le chaos et la révolte sur les crimes révélés du corrompu Sebastian Milton ( Teo Rapp-Olsson).

La menace finale est une horde de variants de walkers pas vus depuis les premiers épisodes de l’apocalypse des marcheurs.

The final fight begins this Sunday on AMC and AMC+. #TWD pic.twitter.com/iM6yaJfH2r — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 28, 2022

Dans ces huit derniers épisodes : » Il y a une poussée émotionnelle assez claire, et nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait qu’il y ait des rebondissements amusants, de l’action et de l’aventure. Mais vraiment, nous voulions capturer le cœur, parce que Je pense que c’est une partie très importante de la série, » a déclaré la showrunner Angela Kang.

The Walking Dead revient le 3 octobre sur OCS pour ses 8 derniers épisodes.

Crédit ©AMC