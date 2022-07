Pretty Little Liars Original Sin : Des connexions à la série originale à venir

Les producteurs de Pretty Little Liars Original Sin confirment que des liens avec la série originale sont à venir.

La série Pretty Little Liars Original Sin vient de démarrer aux Etats-Unis sur HBO Max. Les trois premiers épisodes ont été lancés ce jeudi et promettent une série plus libre dans son ton, plus violente et qui embrasse complètement son côté horreur avec de nombreuses références à des films du genre (Carrie, Massacre à la Tronçonneuse, etc). Le langage est aussi plus grossier/fleuri que la série de Freefrom qui avait plus de restrictions.

« J’adore quand les adolescents parlent de la façon dont les adolescents parlent », a déclaré la productrice exécutive Lindsay Calhoon Bring à TVLine, ajoutant que faire une série pour un service de streaming « a élargi le terrain de jeu et rendu les choses plus dangereuses. Cela nous a également laissé plus de liberté pour pousser la violence, pousser l’horreur. »

Mais même si Original Sin est sa propre entité plus libre, elle fait tout de même partie intégrante de l’univers original de Pretty Little Liars. Elle se déroule même dans une ville pittoresque de Pennsylvanie, Millswood, pas très différente de Rosewood et Ravenswood.

« Lindsay et moi, en tant que scénariste et créateurs, sommes des fans [de la franchise] », a déclaré le producteur exécutif Roberto Aguirre-Sacasa. « Nous sommes des fanboys et des fangirls. Nous aimons ce genre de choses. Nous aimons quand des personnages [d’autres séries] apparaissent, nous aimons les épisodes crossovers. Mais cependant, l’équipe « voulait vraiment établir notre ville et nos filles sans être dans l’ombre de cette franchise originale et emblématique. »

Cela étant dit, des easter eggs et des clins d’œil à la série originale sont prévus cette saison. Selon Aguirre-Sacasa, « Une fois que vous avez atteint l’épisode 6, les easter eggs – et plus que des easter eggs – commencent à arriver rapidement et furieusement. » Mieux encore, il tease que ces références vont continuer « jusqu’au dernier moment du dernier épisode ».

« Sachant que la base de fans de l’original Pretty Little Liars est très forte, nous voulions nous assurer de leur rendre service. Mais nous sommes aussi notre propre histoire et notre propre truc, alors nous espérons que ce sera excitant pour eux, » ajoute Bring,

Pretty Little Liars Original Sin, c’est chaque jeudi sur HBO Max.

Source : TVLine / Crédit ©HBO Max