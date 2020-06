Avengers Endgame : Pourquoi Captain Marvel n’est pas la véritable héroïne du film

Les scénaristes d’Avengers Endgame ont expliqué pourquoi Captain America et Iron Man ont été mis en avant bien plus que Captain Marvel dans la bataille finale du film.

Introduite juste avant la suite et fin de la saga Infinity War, Captain Marvel, peut-être la super-héroine Marvel la plus puissante du MCU, n’a pas été la sauveuse que tout le monde imaginait face à Thanos il y a un an dans Avengers Endgame.

Alors qu’ Avengers Endgame se veut comme une conclusion pour certains super-héros iconique de cet univers et de la phase 1, l’introduction d’un personnage aussi puissant que celui de Captain Marvel aurait dû être l’un des éléments clés de l’intrigue pour défaire Thanos.

Clé, puisque cette dernière est bien plus puissante que lui. Pourtant on ne la verra que très peu dans le film, en faveur des Avengers originels. Son rôle dans la bataille finale aux côtés de tous les héros du MCU n’était pas non plus des plus décisifs.

Une mise de côté que beaucoup ont reprochés aux scénaristes d’ Avengers Endgame. Pourquoi mettre de côté un personnage aussi puissant après l’avoir introduit en scène additionnelle à la fin d’Infinity War ?

Les scénaristes du film, Christopher Markus et Stephen McFeely, dans une discussion sur le processus d’écriture des deux films pour le magazine Vanity Fair, sont revenus sur la question.

« Steve a commencé par être quelqu’un de désintéressé, quitte à sauter sur des grenades, mais il est devenu plus centré sur lui-même. Tony était un playboy millionnaire au début (du MCU), les enjeux ont été cruciaux pour lui, ainsi que son sens de la responsabilité. On s’est rendu compte vers 2015 que Steve, pour devenir le meilleur de lui-même, il se devait d’avoir une vie. Tony devait, pour être le meilleur de lui-même, perdre la vie. » expliquent les scénaristes.

Une évolution logique, qui devait donc ôter la vie à Iron Man pour que le personnage soit complet et en cohérence avec son écriture. L’une des raisons principales de la mise de côté est justement son pouvoir. Alors que ces arcs narratifs ont été mis en place dans Infinity War, valorisant donc Iron Man et Captain America, utiliser son pouvoir rendait impossible une écriture et résolution cohérente de ce qui a été mis en place dans la première partie.

Les deux hommes devant se sacrifier ou disparaître pour compléter leurs intrigues personnelles, si Carole résolve d’emblée le problème avec sa force surpuissante, impossible de justifier un sacrifice, que ce soit pour les deux compères, ou même Black Widow.

Cependant, sa présence dans Avengers Endgame aurait pu être plus équilibrée, puisque cette dernière est quasiment absente avant la bataille finale. Ce qui est bien dommage.

Crédit photos : ©Marvel/Disney