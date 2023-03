The X-Files : Un reboot développé par Ryan Coogler ?

Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, serait en train de développer un reboot de la série classique avec de nouveaux personnages.

La série des années 90 X-Files va-t-elle revenir avec de nouveaux personnages ? Apparemment, une nouvelle version serait en cours de développement avec Ryan Coogler en charge du projet. C’est Chris Carter lui-même, le créateur de la série originale, qui a révélé l’information.

« Je viens de parler à un jeune homme, Ryan Coogler, qui va refaire The X-Files avec un casting diversifié. Donc, il a du pain sur la planche parce que nous avons couvert tellement de territoire », a révélé Carter lundi sur le podcast de CBC On the Coast with Gloria Macarenko.

Pour le moment, ni 20th Television ni les représentants de Coogler n’ont commenté l’information. Le réalisateur-scénariste est actuellement sous contrat exclusif avec Disney Television sous son label Proximity Media. 20th Television faisant partie de Disney, il est tout à fait possible pour Coogler de travailler sur un tel projet.

La série X-Files a été crées en 1993 avec David Duchovny et Gillian Anderson dans les rôles respectifs des agents spéciaux du FBI Mulder et Scully. Pendant 11 saisons et 2 films (étalés entre 1993 et 2018), le duo a enquêté sur des affaires impliquant le paranormal. Carter a déclaré que la série serait totalement différente aujourd’hui car aujourd’hui, « nous sommes imprégnés de conspirations ».

Plus récemment, Coogler a sorti la suite de Black Panther intitulée Wakanda Forever, qu’il a co-écrit et réalisé et qui a reçu 5 nominations aux Oscars. Il travaille également sur une série MCU qui se déroule à Wakanda et devrait être portée par Danai Gurira qui reprendrait son rôle d’Okoye.

Source : Deadline / Crédit ©20th Television/DR