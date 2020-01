Fast & Furious 9 : Premier teaser et une affiche

Vin Diesel dévoile un teaser et une affiche pour Fast & Furious 9 avant la bande-annonce prévue cette semaine.

La première bande-annonce pour Fast & Furious 9 est prévue pour ce vendredi. Pour fait patienter les fans impatients, Vin Diesel a dévoilé un premier teaser sur Facebook qui offre quelques images inédites.

Dans ce premier teaser, on découvre Dom (Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) qui semblent profiter de leur retraite mais apparemment, quelque chose se profile à l’horizon. Letty donne au petit Brian son collier et lui dit que c’est « une protection pour ce qui arrive. »

Une affiche a également été révélée par l’acteur, elle est à voir ci-dessous.

Après avoir réalisé les volets 3, 4, 5 et 6 de la franchise, Justin Lin revient pour diriger le neuvième film. De nombreuses stars de la franchise sont également de retour, notamment Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel et Chris «Ludacris» Bridges.

Les nouveaux Michael Rooker, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, John Cena et Cardi B ont aussi été annoncés au casting du film.

Le film est actuellement en production à Londres et il ne sera pas le dernier de la franchise, car un 10e film est prévu et a déjà une date de sortie fixée à avril 2021.

Fast & Furious 9 sort le 20 mai 2020.

Fast & Furious 9 – Teaser