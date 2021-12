Spider-Man No Way Home : William Defoe a effrayé tout le monde sur le tournage

William Defoe a effrayé tout le monde sur le tournage de Spider-Man No Way Home selon Zendaya.

Le retour de Willem Defoe dans l’univers de Spider-Man dans le rôle du Bouffon Vert, fut un plaisir pour les fans de la première génération. Il est rapidement retombé dans le personnage en embrasant son côté schizo.

Tom Holland s’était déjà exprimé sur la présence de Dafoe sur le tournage en disant qu’il lui avait fait peur. Apparemment, il n’est pas le seul à avoir flippé en la présence de l’acteur. Quand il s’agit de Dafoe, Zendaya a été choquée par la façon dont l’acteur était si agréable avec tout le monde dans les coulisses puis de le voir si convaincant en méchant Goblin.

Dans une nouvelle interview, la jeune actrice dit que Dafoe a fini par effrayer tout le monde sur le plateau. « Pour être honnête, il a fait flipper tout le monde… Le plus cool, c’est que tout le monde est si adorable, et qu’ensuite ils jouent ces personnages très diaboliques. Il est si doué pour juste être adorable, vous savez, « Hé, comment allez-vous? » Et puis, [imite la voix de Green Goblin,] genre whoa. »

Quant à Tom Holland, il fut impressionné par la manière dont Dafoe délivrait ses répliques : « Je n’ai jamais travaillé avec un acteur capable de donner autant d’options à un réalisateur. Il a ce discours dans le film où il parle de la crise existentielle de Peter. Il a dû faire la scène 30 fois et elles étaient toutes différentes. »

Willem Dafoe est connu pour ne jamais faire les choses à moitié et se dévoue corps et âme à chacun de ses rôles. Il a même voulu faire ses propres cascades et scènes de combat autant qu’il le pouvait. Il ne serait pas revenu si c’était simplement pour un petit caméo.

Spider-Man No Way Home est actuellement dans les salles de cinéma.

