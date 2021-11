Spider-Man No Way Home : Tom Holland a presque eu peur en rencontrant Willem Dafoe

Tom Holland raconte sa première rencontre amusante avec Willem Dafoe sur le tournage de Spider-Man No Way Home.

On sait depuis un certain temps maintenant que le prochain Spider-Man: No Way Home ramènera les plus gros méchants des précédentes franchises Spider-Man avec des personnages comme le docteur Octopus d’Alfred Molina et le Bouffon Vert de Willem Dafoe revenant menacer le Spidey. La première bande-annonce teasait le retour de ces deux malfaiteurs, mais la bande-annonce la plus récente les montrait carrément tous les deux.

Tout en s’exprimant lors de la première de la bande-annonce qui a eu lieu plus tôt cette semaine, Holland a relayé les circonstances de sa rencontre avec Dafoe ou plutôt, le Bouffon Vert. « C’était en fait une histoire amusante, la première fois que j’ai rencontré Willem », a déclaré Holland.

« Évidemment à ce moment-là, tous les méchants du film, c’était un énorme secret qu’ils étaient dans le film. Alors ils se promenaient avec ces capes et naturellement vous savez que ces gars étaient très excités de revenir et de jouer à nouveau ces rôles qu’ils sont venus sur le plateau une semaine avant de commencer le tournage pour juste voir à quoi cela ressemblait. »

Il ajoute : « [Ils sont venus] rencontrer Jon (Watts, réalisateur), me rencontrer, traîner sur le plateau et passer un bon moment. Je suis en quelque sorte de tomber sur ce gars portant une cape. J’ai dit, ‘Attention mon pote.’ Et il a enlevé sa capuche et j’ai presque eu très peur. ‘Oh merde, le bouffon est là.’ Il était adorable, il était vraiment merveilleux. Une vraie joie de travailler avec [lui]. »

Holland tease aussi une autre histoire mais pour le moment il ne peut pas en dire plus.: « Il y a une histoire que j’aimerais raconter, mais je ne peux tout simplement pas dire. Je le ferai et vous l’entendrez un jour c’est très excitant mais encore une fois, c’était incroyable. C’est époustouflant. »

Clairement cela implique un spoiler Est-ce une histoire qui concerne les apparitions d’autres acteurs qui ont joué Spider-Man dans le passé ? On attend de voir.

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

Crédit ©Sony Pictures/Marvel Studios