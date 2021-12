Spider-Man No Way Home : Willem Dafoe avait une condition pour revenir en Bouffon Vert

Willem Dafoe avait une condition pour revenir en tant que Bouffon Vert dans Spider-Man No Way Home.

Willem Dafoe est un acteur qui ne fait pas les choses à moitié et il est revenu dans l’univers de Spider-Man avec une condition. Dans une conversation avec Mulderville, l’acteur a évoqué son envie de faire toutes ses scènes d’action dans Spider-Man No Way Home.

Il pense qu’avoir cette nature viscérale est la clé pour que les gens puissent croire au personnage et Dafoe n’allait pas simplement venir et laisser les jeunes acteurs faire tout le travail.

« Faire ces trucs physiques était important pour moi », a confié Dafoe. « En fait, l’une des premières choses que j’ai dites à Jon [Watts, le réalisateur] et Amy [Pascal, la productrice], en gros, quand ils me l’ont présenté avant même qu’il y ait un script, c’était : « écoutez, je ne veux pas simplement faire un caméo ou apparaitre simplement en gros plan. Je veux faire [les scènes] d’action parce que c’est amusant pour moi. »

Il ajoute : « De plus, il est vraiment impossible d’ajouter de l’intégrité ou du plaisir au personnage si vous ne participez pas à ces choses. Parce que toutes ces choses d’action informent vos relations avec les personnages et l’histoire. Cela vous fait gagner votre droit de jouer le personnage, d’une manière amusante. »

Pour voir Willem Dafoe en action, Spider-Man No Way Home est en salles depuis mercredi.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel