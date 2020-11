Doctor Who saison 12 : Nouveau look pour les Daleks dans lépisode des fêtes

Découvrez le nouveau look des Daleks dans le prochain épisode spécial fêtes de Doctor Who. Le trailer arrive bientôt

Ces méchants Daleks ont droit à un nouveau look. En effet , les ennemis iconiques de Doctor Who auront une nouvelle apparence dans Revolution of The Daleks, l’épisode spécial des fêtes de fin d’année.

Le magazine RadioTimes a dévoilé sa Une avec le nouveau design des Daleks. Un look bien sombre pour l’un des méchants les plus emblématiques de la série.

Get your first full look at #DoctorWho‘s all-new Dalek design in this week’s Radio Timeshttps://t.co/JZ5sJCDr45 pic.twitter.com/KRDDyuLziA — Radio Times (@RadioTimes) November 27, 2020

Dans cet épisode spécial, intitulé Révolution des Daleks, la Docteur est enfermée dans une prison extraterrestre de haute sécurité. Isolée, seule et sans espoir de fuite. Loin de là, sur Terre, ses meilleurs amis, Yaz, Ryan et Graham doivent reprendre leur vie sans elle. Mais ce n’est pas facile, étant donné que les vieilles habitudes ont la vie dure. Surtout quand ils découvrent la formation d’un plan inquiétant – un plan qui implique un Dalek.

Il a récemment été annoncé que John Barrowman sera de retour dans le rôle de Captain Jack, un personnage adoré des fans. On espère que cette fois, il rencontrera cette version du Docteur qu’il n’a pas vu lors de son apparition précédente.

Pour le moment, il n’t a pas encore date pour l’épisode mais le compte de la série annonce aussi un trailer pour demain. Cela signifie que la diffusion n’est probablement pas loin.

Get ready. The trailer for Revolution of the Daleks is almost here. pic.twitter.com/bLsqH9gype — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 27, 2020

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC