Grey’s Anatomy saison 19 : Indice sur le départ imminent de Meredith (spoilers, promo)

L’épisode 4 de la saison 19 de Grey’s Anatomy donne un indice sur le départ imminent de Meredith et découvrez la promo du prochain épisode avec Jackson. Spoilers.

Cette semaine, c’était Halloween dans Grey’s Anatomy, les résidents se sont donc retrouvés dans une situation de « film d’horreur » en travaillant sur de vrais cadavres. Mais la chose qu’on retiendra de l’épisode (en dehors du fait que Schmidt est en burn out; Winston change de spécialité pour le ben de son mariage; et que Teddy et Owen semblent au bord de la rupture) c’est que la série met en place l’éloignement de Meredith.

Comme vous le savez probablement, Ellen Pompeo n’apparaitra que dans 8 épisodes cette saison et on l’a déjà dans 4. Clairement, il faut une raison pour qu’elle ne soit plus là et la série semble mettre les pièces du puzzle en place.

Dans l’épisode, alors que Nick et Meredith tentent de passer une soirée romantique après avoir fait le tour du quartier pour des bonbons avec les enfants, Zola se rend à une soirée pyjama. Au lieu d’emmener Meredith où il vient d’emménager, Nick réserve une chambre d’hôtel chic. En discutant de Zola et de sa situation, Nick a raconté comment sa mère avait acheté un camping-car pour lui faire découvrir le monde dans lequel personne ne savait qu’il était l’enfant dont le père l’avait quitté.

Est-ce que cela signifie un road trip pour Mer et Zola ? Quoi qu’il en soit, juste à ce moment-là, victime d’une autre crise, la petite a appelé sa mère en larmes, et Mer et Nick sont allés la chercher. En essayant de s’endormir, tout ce à quoi elle pouvait penser était sa mère et sa tante et la maladie d’Alzheimer. Sa mère lui promet que ça ira mieux quand elles trouveront une école qui lui convient, même si c’est en dehors de Seattle. Alors, est-ce comme ça qu’Ellen Pompeo partira dans quelques épisodes ? Trouvera-t-elle une école en dehors de la ville qui la forcera à quitter Seattle pour le bien de sa fille ?

La promo de la semaine prochaine montre que Meredith rendra visite à Jackson à Boston où elle lui dit qu’elle veut guérir Alzheimer et il lui dit que ce n’est pas une folle idée. Va-t-il lui proposer de venir faire ses recherches à la fondation ? Elle pourrait même trouver une école convenable pour Zola, qui sait.

Dans le reste de l’épisode, Bailey et Addison feront un road trip pour faire du bénévolat dans un centre de planning familial, mais la grossesse extra-utérine d’une patiente entraîne des complications. Ailleurs, les résidents jouent au détective sur la relation de Lucas avec Amelia qui est de plus en plus suspecte pour eux. On rappelle que Lucas les a laissé croire qu’il couchait avec elle alors que c’est sa tente ! La réaction d’Amelia dans la promo est très drôle.

Et comme le montre la promo, Greg Germann reviendra dans le rôle de Koracick et Debbie Allen sera aussi présente dans son rôle de Catherine Fox. Il semble qu’elle a passé des nouveaux examens et que sa maladie pourrait être de retour.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – promo 19×05