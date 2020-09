M. Night Shyamalan : Titre et affiche de son prochain film révélé

M. Night Shyamalan révèle le titre et l’affiche de son nouveau film mystérieux qui serait inspiré du roman graphique français Château de Sable.

Après Split et Glass, M. Night Shyamalan revient avec un nouveau film. Le réalisateur a annoncé sur Twitter que le tournage de son nouveau film avait commencé et qu’il s’intitulait simplement Old.

Il a également partagé une étrange affiche en noir et blanc pour le film, montrant ce qui semble être des corps humains tombant à travers un sablier et le slogan « Ce n’est qu’une question de temps ».

Feels like a miracle that I am standing here shooting the first shot of my new film. It’s called Old. #OldMovie @OldTheMovie pic.twitter.com/hth8jUum8K — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) September 26, 2020

Son histoire est actuellement entourée de mystère, bien que le film soit apparemment basé sur le roman graphique français Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters, sur un groupe de personnes piégées sur une étrange plage avec un sombre secret.

Le casting est composé de Gael García Bernal, Eliza Scanlen (Little Women), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Alex Wolff (Hereditary), et Vicky Krieps (Phantom Thread).

La semaine dernière, Shyamalan a partagé une photo de lui-même et de son équipe en train de délimiter un lieu de tournage pour le film, et a également annoncé que le tournage avait repris sur la saison 2 de sa série Apple TV +, Servant, avec les règles de sécurité COVID-19 en place.

Me tech scouting with crew for new film! We are just over a week away from shooting. Feel lucky to be telling stories again. pic.twitter.com/HicaoSFwKE — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) September 18, 2020

First day back to shooting @Servant Covid protocols everywhere to keep all safe. Even behind the masks and protective shields it’s so great to see everyone. We are shooting the remaining 4 episodes of season 2. This is all I can show you. 😉 pic.twitter.com/vdFpvl27Nq — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) September 14, 2020

Universal a annoncé l’année dernière avoir conclu un accord avec Shyamalan pour la sortie de deux longs métrages financés indépendamment par le réalisateur. Le premier, que nous connaissons maintenant est Old. Il devait initialement sortir en février 2021, mais a été reporté à juillet après que la pandémie a retardé la production.

Source : Collider / Crédit ©DR/Universal