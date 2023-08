Ahsoka : La saison 3 de The Mandalorian a mis en place le twist Thrawn

Avant le lancement d’Ahsoka, la saison 3 de Mandalorian a dévoilé le véritable destin du Grand Amiral Thrawn, Spoilers.

L’un des plus gros rebondissements de la série Ahsoka concerne le sort du Grand Amiral Thrawn – mais il s’avère que cela a déjà été évoqué dans la saison 3 de The Mandalorian. Le Grand Amiral Thrawn a disparu à la fin de Star Wars Rebels en même temps que le jeune Jedi Ezra Bridger. Au début, on pensait qu’Ezra et Thrawn étaient simplement perdus dans la galaxie, au-delà de la Bordure Extérieure, dans les Régions Inconnues. Mais comme Ahsoka l’a maintenant révélé, Thrawn (et probablement Ezra) sont beaucoup, beaucoup plus loin.

Au lieu d’être simplement perdu dans la galaxie principale de Star Wars, on pense actuellement que Thrawn est entièrement exilé dans une autre galaxie. La sœur Morgan Elsbeth, une autre cheffe de guerre impériale qui espère retrouver Thrawn, est en possession d’une carte des étoiles qui montre le « chemin vers Peridea ».

Alors que Baylan Skoll, ancien Jedi et désormais mercenaire, considère Peridea comme un conte de fées, Morgan est convaincue de son existence. Il est même possible que les Sœurs de la Nuit Dathomiriennes descendent de son peuple. La tradition extragalactique est un bouleversement majeur pour l’univers Star Wars, qui a toujours été concentré sur une seule galaxie. Peu de gens auraient pu le voir venir, à l’exception de Moff Gideon de The Mandalorian.

S’il est peu probable que Gideon sache où se trouve Thrawn, il a laissé entendre que Thrawn n’était peut-être pas si facile à trouver. Dans l’avant-dernier épisode de la saison 3 de The Mandalorian, Gideon rejoint une réunion du Conseil impérial, discutant de la voie à suivre avec les dirigeants d’autres vestiges impériaux dispersés à travers la galaxie. Au cours de cette discussion, dans laquelle Thrawn est désigné comme le seul espoir de l’Empire, Gideon se montre sceptique.

Le capitaine Pellaeon, un fidèle disciple de Thrawn dans la continuité du canon et de Star Wars Legends, affirme que le secret du retour de Thrawn est vital pour la survie de l’Empire. Gideon, quant à lui, déclare : « Capitaine, les secrets sont mon fonds de commerce. J’entends des murmures d’un bout à l’autre de la galaxie et jamais un mot de Thrawn. »

Maintenant qu’Ahsoka a fourni un contexte supplémentaire autour de la disparition de Thrawn, la scène du Conseil dans The Mandalorian peut être considérée sous un nouveau jour. Il semblerait que Pellaeon essaie de tenir le coup tandis que Morgan Elsbeth s’efforce de trouver un moyen d’atteindre Thrawn.

Pellaeon est fidèle à Thrawn, mais il s’efforce également de convaincre les autres membres du Conseil des Ombres que le Grand Amiral est leur seul espoir de restaurer l’Empire dans toute sa puissance. Il joue pour gagner du temps, espérant apaiser suffisamment ses collègues dirigeants impériaux jusqu’à ce qu’eux aussi comprennent pourquoi Thrawn est un joueur si essentiel.

Ahsoka expliquera davantage comment Thrawn s’intègre dans les plans de l’Empire à mesure que la série avance.

