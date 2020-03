Star Wars L’Ascension de Skywalker : Look original de Lando et loups de l’espace (Artworks)

Découvrez des artworks de Star Wars L’Ascension de Skywalker avec le look original de Lando et des loups de l’espace de la version de Colin Trevorrow.

Des artworks inédits de Star Wars L’Ascension de Skywalker ont fait surface sur la toile via Yahoo Entertainement. Ces images font partie du livre The Art of Star Wars : The Rise of Skywalker qui sera bientôt en vente.

Le livre contient un artwork du look original de Lando Calrissian qui a fait son retour dans la saga. Finalement, ce look cowboy de l’espace n’a pas été retenu. On découvre aussi une illustration du véhicule de Lando quand il rencontre les jeunes héros de la Résistance sur Passana.

Il y a aussi une image de Leia avec Rey.

Les images révèlent aussi les loups de Coruscant, des créatures qui auraient dû faire partie de la version de Colin Trevorrow, Duel of the Fates. Ce film n’a finalement pas vu le jour mais des artworks ont été révélés. Ce film aurait été différent.

Pour finir, voici une image des Stormtroopers Impériaux.

Source : Yahoo / Crédit © Abrams Books et Lucasfilm