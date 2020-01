Star Wars 9 : Colin Trevorrow confirme la fuite sur sa version

Colin Trevorrow confirme que la fuite sur sa version de Star Wars 9, Duel of The Fates, est vraie.

Cette semaine, des concept arts présumés de la version originale de Star Wars 9 ont fait surface sur la toile. Aujourd’hui, on apprend que ce sont bien les concepts du film envisagés par Colin Trevorrow avant qu’il ne quitte le projet et soit remplacé par JJ Abrams.

Si le réalisateur est resté plutôt silencieux depuis que ces images ont fait leur apparition, il a récemment confirmé qu’elles étaient légitimes. « Oui, ça vient de Duel of The Fates. Mais je n’aurais jamais tué R2…Il a simplement pris un sale coup. Ça arrive à tout le monde. »

Yes, this is from Duel of the Fates. But I’d never kill R2…he just took a bad hit. Happens to all of us. https://t.co/ekGMRUdV2g — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 24, 2020

Comme cela a été révélé après une fuite du scénario, le film de Trevorrow se serait intitulé Duel of The Fates et le réalisateur le confirme ici puisqu’il utilise ce titre dans son tweet. Aussi, sur l’une des images, on peut voir R2 en très mauvais état et certains fans on cru qu’il allait être tué, mais ce n’est pas le cas.

Pour rappel, Colin Trevorrow a été embauché pour réaliser l’épisode IX de Star Wars à la suite du succès de Jurassic World. Cependant, en septembre 2017, lui et Lucasfilm se sont séparés, ce qui a ouvert la voie au retour de J.J. Abrams pour terminer ce qu’il a commencé avec Le Réveil de la Force.

Duel of The Fates restera au stade de concept et ne verra jamais le jour.

Source : MovieWeb / Crédit ©Lucasfilm