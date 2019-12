The Witcher : Une saison 3 déjà en préparation ?

La saison 3 de The Witcher serait déjà en préparation chez Netflix.

Alors que la saison 1 vient à peine d’être lancée sur Netflix et que la saison 2 se tournera en février prochain, on apprend que la plateforme aurait déjà commandé une saison 3 en secret. Ce n’est donc pas une commande officielle mais les producteurs travailleraient déjà dessus.

Selon le site We Got This Covered, Netflix aurait grande confiance en la série avec Henry Cavill basée sur les romans de Andrzej Sapkowski. La saison 2 avait été commandée alors que la saison 1 n‘avait même encore été lancée. La plateforme est rarement aussi confiante avec ses séries, The Witcher est une exception.

Toujours selon la source du site américain, la saison 3 serait l’adaptation de Time of Contempt, le second roman de la saga de Sapkowski. Clairement, si le streamer a vraiment déjà commander cette saison 3, c’est qu’elle compte sur The Witcher pour être un produit d’appel et garder les fans à bord.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, il est possible que Netflix revienne sur cette commande et décide d’en rester là après la saison 2. Après tout, cela leur arrive de laisser croire aux créateurs de séries qu’une saison supplémentaire est dans la poche puis décide de l’annuler comme avec The OA, par exemple.

Mais la série semble populaire et Netflix aime avoir sa série fantasy à gros budget.

Source : WGTC / Crédit ©Netflix