The Witcher : Une saison qui n’ensorcellera personne (bilan)

Découvrez un bilan de la première saison de The Witcher sur Netflix, qui n’a pas du tout convaincu le Cerveau… Critique d’un potentiel et d’une adaptation gâchés

On l’a présenté comme la série qui succéderait à Game of Thrones, à l’heure où la fantasy commence à s’imposer à la télévision notamment grâce au culte de HBO : The Witcher est à découvrir sur Netflix depuis vendredi 20 décembre.

La fantasy ou un genre qui nous aura offert en 2019 nombre de séries, de Dark Crystal : L’âge de Résistance à Carnival Row en passant par A la croisée des Mondes. Avec l’arrivée du Seigneur des Anneaux en série prochainement ou Outlander il y a 4 ans, jamais la fantasy ne s’était autant imposée en télévision.

Adaptation ludique

Dernière-née des productions originales Netflix : The Witcher. Adaptée des célèbres jeux vidéos aux plus de 40 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, la série avait tout pour séduire les fans de la franchise, qu’elle soit en romans ou vidéo-ludiques, ainsi que les amateurs de fantasy.

Pourtant la série, avec un héros de choix à son casting avec Henry Cavill, n’est pas la plus réussie du genre, ni des adaptations. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich (productrice et scénariste pour Daredevil, The West Wing ou Umbrella Academy) assure que la série est basée avant tout sur les romans de l’auteurs qui prennent leur imaginaire dans les mythes de l’Histoire slave et polonaise. Pourtant elle ressemble plus à une préquelle des jeux RPG bien plus qu’une adaptation de fantasy tirée d’une saga de romans.

Ce bon vieux gégé

The Witcher raconte l’histoire de Géralt de Riv (Henry Cavill), un tueur de monstres à la force surnaturelle et magique puisqu’il a subi des mutations par des mages, de Ciri (Freya Allan), une princesse contrainte de se cacher après le massacre de sa famille, aux pouvoirs qui se réveillent, et de Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), une mage aux pouvoirs phénoménaux, bossue et difforme faisant ses premiers pas dans le monde de la magie.

Basée essentiellement sur les romans et univers médiéval-fantastique d’Andrzej Sapkowski, The Witcher, dès ses premières scènes, apparaît d’une complexité sans pareille surtout quand on ne connaît pas les jeux vidéo ou les romans.

Compliquée, très compliquée…

Avec un pilote construit maladroitement et qui n’introduit pas vraiment ni présente les personnages clés de l’intrigue, puisque le spectateur est lancé dans l’action dès le début de l’épisode, il est très difficile de suivre le cours des évènements tant ils sont denses et multiples. Le Cerveau va être honnête, on ne comprend pas vraiment tout dans le premier épisode de la série. Voire pas grande chose.

Au fil des séquences d’ouverture qui cherchent à envoyer du lourd très vite dans les codes de la franchise mais aussi du genre, entre violence, batailles d’épées et autres références fantastique et médiévales, le spectateur à du mal à savoir où il va, qui il va suivre ou les enjeux principaux de l’intrigue, ni même ce qu’il regarde.

Des enjeux posés là comme si l’on regardait une succession de cinématiques d’introduction d’un nouvel épisode du jeu. Sensé se dérouler bien avant les évènements des trois opus vidéo-ludiques et au plus proches des intrigues des romans, la série a du mal à poser son univers avec cohérence et un vrai fil rouge, embourbée dans un monde visuellement référencé et très codifié, soucieuse d’offrir des marqueurs aux fans de la franchise, mais indifférente à l’idée de spectateurs méconnaisseurs.

Aucune explication réelle

Ni le monde complexe, à savoir le Continent, ni les personnages ne sont clairement expliqués que ce soit dans le pilote ou ailleurs ( ce n’est pas pour rien que le Cerveau vous a proposé un guide pour mieux la comprendre…).

Un coup dans un royaume nommé Cintra, l’autre dans un village ou une auberge, ensuite dans une école de Sorcier – sans aucun connecteur logique – le spectateur néophyte va avoir du mal à suivre l’histoire de The Witcher, surtout que peu de personnages séduisent un tant soit peu d’emblée, au-delà peut-être du héros éponyme de la série, ainsi Yennefer.

Multiples mondes, passés, présents et futurs…

Il faudra 3 épisodes pour comprendre que la série repose sur deux voire trois chronologies distinctes dans chaque épisode de The Witcher. Deux intrigues qui mèneront à la principale, celle qui repose sur les premiers évènements du pilote : à savoir l’invasion de Cintra.

Passé présent et futur se mêlent sans clairement se distinguer les uns des autres. Quand on pense suivre une série linaire, on finit par se rendre compte que l’intrigue de The Witcher se joue sur plusieurs décennies différentes dans le même épisode.

Quêtes et fil rouges entremêlés

Ce qui pourrait rebuter ceux qui aiment la logique et la clarté, notamment dans une série qui s’attaque à un monde imaginaire riche en créatures, territoires et personnages, qui se doit de clarifier ses bases et règles puisqu’imaginaire.

Quant aux intrigues de la saison 1, tout semble vouloir calquer les multiples quêtes de Geralt inspirées par les romans ou le gameplay The Witcher. Entre l’anthologie et l’aventure, au lieu d’une intrigue linéaire, on visionne une succession d’épisodes où le witcher va croiser des personnages qui le mèneront à d’autres et vers sa destinée, celle qu’il doit accomplir auprès des deux autres personnages principales : Yennefer et Ciri. Des intrigues passées ou futures, difficile à savoir avant d’avoir entamé complètement chaque épisode.

Baston, grosse baston !

Entre batailles viriles, chorégraphies de corps à corps ou d’épées dans des décors naturels ou principalement virtuels, toujours dans l’esprit du jeu vidéo en RPG, séances de magies gores ou violentes, ou d’autres festins médiévaux assez clichés, tout est posé dans l’intrigue sans réelle logique ou cohérence.

Aucune, dans une succession de pans qui parfois ont du mal à se suivre entremêlés les uns aux autres, on ne sait pourquoi Les seules séquences réfléchis sembles celle dédiés à l’affrontement et aux combats… Et encore, tout dépend desquels.

La logique et cohérence sont les grands absents de cette adaptation sérielle de The Witcher. Tout comme l’émotion. Un peu comme ce héros en apparence dénué de tout sentiment, la série peine à générer de l’intérêt pour ses personnages ou de l’attachement. Aucun personnage n’intrigue vraiment le spectateur, presque anesthésié par les multiples incohérences de la série et tentant de la comprendre. Pourtant une série repose avant tout sur le lien qu’elle créée entre les personnage et ceux qui la regarde.

Personnages stéréotypés

A part Yennefer auquel le personnage s’attache en éprouvant de la pitié avec ses origines et son handicap. Même le personnage d’Henry Cavill n’arrive à convaincre bien qu’on soit habitué aux interprétations monolithiques de ce dernier ( Geralt superman, même combat : expression 0).

Si ce n’est un homme aux yeux qui brillent et qui grogne pour montrer ses états ( joyeux ou non, jouissif ou pas, vous aurez droit à un grognement façon ours sauvage des bois) aucune nuance ne se laisse voir chez ce héros. Si dans le jeu vidéo un personnage simple dans ses états ne dérange pas, dans une série, cela est problématique.

Les personnages secondaires connus de la franchise ou non, comme le barde, sont non seulement stéréotypés mais sans alchimie avec les autres. Le Barde d’ailleurs est un vrai problème, puisque compagnon par excellence de Geralt, ce dernier est un élément plus insupportable qu’on l’aurait pensé dans la série.

Production déséquilibrée pour VFX ratés

Si la production en décors et costumes de The Witcher est de bonne facture voire irréprochable, les scènes de bagarres assez bien gérées, certains effets spéciaux sont particulièrement ratés, notamment ceux consacrés aux pouvoirs magiques ou le bestiaire de la franchise.

Certains monstres ressemblent tellement à ceux du jeu qu’on se croirait devant sa console en plein combats en RPG (surtout que certains plans de ces combats ressemblent à certains en pleine attaque de boss monstrueux).

Les dragons sont plus drôles que crédibles et les effets visuels lors des sorts et autres sortilèges pourraient s’apparenter à Hercule ou Xéna la guerrière dans les années 90. Ce qui n’aide pas la crédibilité ou l’immersion dans un monde qui n’a pas pris le temps d’être expliqué. D’autant plus que la série se prend trop au sérieux. Tellement que certaines séquences deviennent nanardesques par leur construction, choix narratifs ou twists criards.

Promesse non tenue

Tout gamer et fan de fantasy, à l’image du Cerveau, vous le dira, The Witcher était la série prometteuse attendu de beaucoup, à l’univers vaste et inédit en télévision, qui avait tous les éléments pour être une grande série. Si le casting est discutable, puisque la seule tête d’affiche est Henry Cavill, le vrai problème de la série réside dans son écriture raté, pour un monde qui semble incompris tant par les scénaristes que la showrunneuse de la série.

Si la série a été clairement imaginée et écrite pour les fans (elle ne se cache pas d’avoir consulté les joueurs et fans pour savoir ce qu’ils voulaient y voir), elle passe complètement à côté de son potentiel riche, métaphore du racisme et de l’oppression polonaise envers les juifs. L’auteur des romans a réussi à offrir une œuvre qui étudie l’humanité, les concepts de bien et de mal ainsi que leurs nuances, le racisme ou même les liens familiaux.

Potentiel raté

Dans The Witcher, si les prémices d’une histoire inspirée par le concept de la famille et sa définition, on passe complètement à côté de thèmes qui auraient pu être bien plus philosophiques et recherchés qu’une simple histoire de royaumes qui se déchirent, de personnages qui doivent se retrouver et de monstres magiques.

On ne sait pas après visionnage de l’intégralité de la saison 1 si la série tiendra encore sur une seconde avec cette formule – puisqu’elle a déjà été renouvelée avant même sa diffusion – car même si les derniers épisodes deviennent à peu près cohérent avec plus de clarté à l’intrigue, la série ne tient pas la route, même avec sa fin ouverte.

Ce qui est certain, c’est que The Witcher ne doit plus être présentée comparée à Game of Thrones, car clairement elle n’a pas grand-chose dans sa besace pour prétendre à la comparaison ou succession de la série la plus plébiscitée de cette décennie.

Crédit photos : ©Netflix