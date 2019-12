The Witcher : Tout ce que l’on sait sur la saison 2 (date, casting, intrigue)

Tout ce que l’on sait sur la saison 2 de The Witcher, la série qui a forcé Henry Cavill à se déshydrater.

S’il y a bien une chose qu’on ne peut contester concernant The Witcher, dernière création originale de Netflix, c’est que la série a créé une belle polémique et division entre ceux qui adhèrent complétement au monde de Géralt de Riv, la critique (française et américaine) et les spectateurs déçus par la qualité de la série qui avait un potentiel bien plus fort que ce qu’on a pu voir.

Une série qui a mis du temps à se trouver en dans sa première saison pour raconter son histoire essentiellement basée sur les romans d’Adrej Sapkowski, mais aussi de la célèbre franchise de jeu pour son visuel marquant.

Pour ceux qui ont déjà terminé la saison 1 de The Witcher voici tout ce que l’on sait sur la suite qui avait été commandée bien avant la mise en ligne de la série sur les réseaux de Netflix.

Géralt 2.0

Géralt fera son retour sur Netflix en 2021. On ne sait pas si la série commencera sa production incessamment sous peu ou non, bien que d’après les maigres informations qui circulent, le tournage se fera dès début 2020.

Tout le casting vu en saison 1 sera au rendez-vous, Freya Allen (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) aux côtés d’Henry le Witcher, ainsi que Joey Batey (Jaskier), Eamon Farren (Cahir), Mimi Ndiweni (Fringilla), Anna Shaffer (Triss).

La saison 2 suivra le même format que la une et comptera 8 épisodes. On ne sait pas si les timelines entremêlées seront toujours l’une des recettes de cette saison bien que la suite des romans soit plus linéaire.

Blood of Elves

D’après certaines rumeurs, cette seconde saison se basera majoritairement sur le tome 1 de la saga The Witcher en roman, intitulé le Sang des elfes, alors que la saison 1 était majoritairement basée sur des nouvelles Le dernier vœu et l’Epée de la providence.

Il est fort probable que la série suive désormais une chronologie linéaire, puisque ce tome ne fait pas de saut dans le temps ni dans les divers lieux du Continent, pour raconter l’épopée des trois personnages principaux de la saga : Géralt, Yennefer et Ciri.

No water please

Ce qui est certain pour la prochaine saison de The Witcher, c’est que la showrunner de la série compte bien encore et toujours faire plaisir aux fans du Sorceleur, en tentant d’adapter au mieux le personnage bien aimé de beaucoup de lecteurs ou joueur. Si la série pèche pour beaucoup de ses défauts, il est indéniable que les équipes de The Witcher, tout comme Henry Cavill semble investis dans leur série.

Même au point de mettre leur vie en danger, comme l’a avoué la star de la série, notamment pour les scènes de nus. Le personnage de Géralt étant musclé au possible, notamment dans les jeux de la franchise The Witcher, avec une carrure aussi imposante, il fallait que les muscles de celui qui en général incarne superman soient le plus visibles possible dans les diverses scènes de nudité, de torse ou entière (et faut dire qu’il y en a pas mal !).

Pour que ses muscles soient les plus saillants lors des scènes torse nu de Géralt (histoire de faire plaisir surement au amoureux des plastiques bien faites), son régime diététique était réduit en eau avant d’être complètement interdites deux jours avant le tournage des scènes déshabillées, ainsi que le jour J.

L’acteur a partagé cette anecdote sur le plateau de l’émission anglaise Graham Norton en avouant que c’est le régime le plus pénible qu’il ait pu faire. Se déshydrater par amour pour un personnage, n’est-ce pas magnifique ?

The Witcher saison 1 est à voir sur Netflix depuis le 20 décembre dernier.

