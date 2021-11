Spider Man 3 No Way Home : Un poster prouve que Tobey Maguire est bien dans le film

Un contenu promotionnel autour de Spider Man 3 No Way Home prouve sans le vouloir ( et sans équivoque) la présence du spider-Man de Tobey Maguire dans le film.

On pourrait croire que c’est presque fait exprès … et pourtant on ne le saura jamais. Alors que Sony n’officialise toujours pas la présence des anciens Spider-Man dans Spider Man 3 No Way Home, une nouvelle preuve de la présence d’au moins celui de Tobey Maguire vient d’être révélée sur Twitter.

Elle vient d’un fan de la franchise qui s’est procuré, dans un abonnement de box pour chien canadien du nom de Bark Box (true story). Une boite spéciale pour la sortie du film, avec des confiseries en forme d’araignée pour chien et une peluche Dr Strange, toujours pour l’ami de l’homme (histoire de bien se faire les dents sur le sorcier suprême), accompagnés de matériel promotionnel en papier autour de Spider Man 3 No Way Home.

Un poster spécifique pour cette boite spéciale montre un indice que les fans de Tobey reconnaitront en un coup d’œil, bien que discret.

Sur cette affiche, rien de bien fou : le visage du Spider-Man de Tom Holland, sur la droite et des explications sur son contenu. Mais aussi – sans le vouloir (même si après autant de leaks on peut se dire que cela pourrait être fait exprès parce que c’est un tout petit peu beaucoup très gros) – un indice assez flagrant de la présence du Spider-Man de Sam Raimi.

Alors que le designer a décidé de détourer une photo promotionnelle du film pour mettre en avant ce Spider-Man dans cette affiche, on peut voir que le détourage n’a pas été coupé intelligemment sur la gauche de la tête de Spider-Man. Une coupe qui met en évidence – quand on s’attarde sur ce bout d’image – la présence d’un autre personnage à ses côtés. Et pas des moindre : celle d’un autre Spider-Man.

Après le bras supposé du Spidey d’Andrew Garfield sur un échafaudage dans le trailer de Spider Man 3 No Way Home, c’est au tour d’un morceau de tête de Tobey dans son costume d’apparaitre ici (on vous le dit à ce stade ce n’est plus une coïncidence… C’est voulu, Foi de Cerveau). Comme le montre ces photos de l’affiche de près.

De plus, certains on reconnut que l’angle et le fond de cette photo ressemble étrangement à la photo de Une d’un Daily Bugle issu de l’un des films de Sam Raimi. (ci-dessous)

Pour prouver que cette affiche n’est pas un fake, l’heureux détenteur de cette boite spéciale a même fait une vidéo manipulant cette dernière, pour montrer sa bonne foi. On peut donc se dire que cette erreur issue d’un coffret de produits dérivés, qui prouve la présence de Tobey Maguire dans Spider Man 3 No Way Home, est réelle.

Here’s a video of what I got in the bark box. Just in case you thought the image was fake. pic.twitter.com/D6WWrjYv36 — Dom (@Dominic_kravitz) November 25, 2021

Alors que le film sort dans presque deux semaines, la promo officielle continue de cacher la présence de variants Spider-Man, alors que la communication se concentre sur le multivers et les vilains qui se déversent dans le monde de Peter Parker.

Un dernier Spot TV de Spider Man 3 No Way Home suggère même que Doc Ock pourrait devenir un allié de choix pour Peter et Doctor Strange dans la résolution du problème d’univers poreux à la suite du sort jeté pour aider Peter.

Pour savoir si vraiment toutes ces fuites étaient réelles, orchestrées ou fantasmées, il faudra attendre la sortie du film toujours prévu en salle pour le 15 décembre prochain. Allez plus que 18 jours à attendre avant la grande révélation.

Crédit : @Dominic_kravitz/Sony