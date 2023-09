Hollywood : La grève des scénaristes est officiellement terminée

Après 148 jours de protestation, la grève des scénaristes d’Hollywood est officiellement terminée.

C’est officiel : la grève de la Writers Guild of America a pris fin ce mercredi 27 septembre à 0h01 heure de Los Angeles (9h01 heure de Paris).

L’annonce fait suite à l’annonce dimanche selon laquelle la WGA et l’AMPTP (l’Alliance des producteurs de films et de télévision), qui représente les studios et les streamers d’Hollywood, étaient parvenus à un accord de principe pour un nouveau contrat de trois ans pour les scénaristes de cinéma et de télévision.

Si vous n’avez pas suivi, les scénaristes d’Hollywood sont en grève depuis le 2 mai, faisant de ce mouvement de 148 jours la deuxième plus longue grève de l’histoire du syndicat après la grève de 1988, qui avait duré 153 jours.

La WGA West Board et la WGA East Council ont tous deux voté à l’unanimité pour recommander l’accord de base minimum (MBA) 2023 nouvellement négocié. Les membres de la WGA voteront pour ratifier le nouveau contrat la semaine prochaine, entre le 2 et le 9 octobre.

La fin de la grève signifie que les scénaristes peuvent reprendre le travail à partir d’aujourd’hui.

Les grandes lignes de l’accord signé

L’intelligence artificielle (IA) était l’une des questions les plus scrutées à la table des négociations, et la WGA explique comment le nouveau contrat protège les écrivains contre l’IA. Dans le cadre du nouveau contrat, l’IA ne peut pas « être utilisée pour porter atteinte au crédit d’un scénariste ou à ses droits séparés ». De plus, les studios doivent informer les scénaristes si du matériel a été généré par l’IA et si un studio utilise le travail d’un scénariste pour former des modèles d’IA, la WGA est autorisée à considérer cette formation comme illégale. Les scénaristes ne peuvent pas non plus être forcés par leurs employeurs à utiliser l’IA.

Une autre question importante sur la table était celle des résidus de streaming, qui étaient auparavant notoirement difficiles à obtenir pour les scénaristes. Les services de streaming doivent désormais partager des statistiques sur les données de streaming avec la WGA, et pour les séries et les films visionnés par 20% des abonnés d’un service de streaming dans les 90 jours, les scénaristes seront rémunérés par des bonus résiduels importants.

De plus, le nouveau contrat augmente les taux de salaire minimum, améliore les dispositions en matière de soins de santé, augmente les paiements résiduels pour le streaming et garantit des périodes minimales de travail plus longues pour les scénaristes dans les salles de développement et les salles post-feu vert. La WGA espérait également augmenter le nombre minimum de scénaristes dans une salle de scénaristes à six plus un supplémentaire chaque deux épisodes, mais a concédé à trois scénaristes-producteurs, plus deux à trois scénaristes supplémentaires si la saison compte sept épisodes ou plus.

Pendant ce temps, la grève des acteurs de la SAG-AFTRA, qui a débuté en juillet, se poursuivra jusqu’à ce que l’AMPTP propose au syndicat un accord équitable. Le site Deadline a indiqué que les deux parties pourraient se rencontrer pour des négociations d’ici la fin de la semaine prochaine, mais un porte-parole de la SAG-AFTRA a également déclaré au média que « nous n’avons aucune date confirmée prévue et il n’y aura pas de réunions avec l’AMPTP cette semaine » et que « Lorsque nous aurons des dates confirmées, nous en informerons nos membres. Personne ne devrait se fier à des spéculations. »

