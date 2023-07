Game of Thrones : Le deal HBO de George R.R. Martin suspendu mais il écrit toujours Winds of Winter

George R.R. Martin dit que son accord avec HBO est suspendu, pense que la grève sera longue et amère et fait une mise à jour Winds of Winter.

En raison de la grève de la WGA, toutes les salles de scénaristes liées à Westeros sont fermées – y compris celle liée au développement de l’adaptation de Tales of Dunk and Egg, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Maintenant, dans un nouveau billet sur son blog, l’auteur George R.R. Martin a annoncé que son accord global avec HBO avait été « suspendu le 1er juin ».

En 2021, l’auteur a signé un accord pour développer de nouveaux projets pour la chaine, suite à l’annonce que HBO développait plusieurs spin-offs de Game of Thrones. Mais, comme le reste de l’industrie, tout est actuellement en pause alors que les scénaristes et les acteurs hollywoodiens font grève à la recherche d’un salaire équitable et d’une plus grande transparence à l’ère du streaming.

« J’ai le mauvais pressentiment que cette grève sera longue et amère », a écrit Martin dans son message. « Cela pourrait devenir aussi grave que la tristement célèbre grève de 1985, même si j’espère que non. » Il a ajouté que bien qu’il ait rejoint la WGA en 1986 et qu’il ait traversé plusieurs grèves, celle-ci est « la plus importante de ma vie ».

Il a poursuivi : « J’ai encore beaucoup à faire, bien sûr. En cela, je suis l’un des plus chanceux. (Ces grèves ne concernent pas vraiment les auteurs de renoms, les producteurs ou les showrunners, dont la plupart vont bien; nous faisons la grève pour les scénaristes débutants, les éditeurs d’histoires, les étudiants qui espèrent percer, l’acteur qui a quatre répliques, le gars qui occupe son premier poste dans un staff et qui rêve de créer un jour sa propre série, comme je l’ai fait dans les années 80). »

Si la grève se poursuit, Martin reste occupé à écrire son livre The Winds of Winter et dit progresser sur son roman presque tous les jours : « Écrire, réécrire, éditer [et] écrire un peu plus. Faire des progrès constants. Pas aussi vite que je le voudrais… certainement pas aussi vite que VOUS le voudriez… mais je progresse quand même. Cela m’évite les ennuis. »

Il a également noté que le scénario pour sa pièce de théâtre Game of Thrones, The Iron Throne, prenait forme. « Peut-être que nous pourrons même amener le spectacle dans le West End [à Londres] en… eh bien, non, mieux vaut ne rien dire, je ne veux pas porter la poisse au projet. »

Et si Martin n’est pas impliqué en tant que scénariste, la production de la deuxième saison de House of the Dragon se poursuit. En raison des règles syndicales locales au Royaume-Uni, la série peut continuer le tournage comme prévu et, selon Martin, ça avance grandement.

« On me dit que la deuxième saison est à moitié terminée », a-t-il écrit, puis a précisé : « TOUS les scripts avaient été terminés des mois avant le début de la grève de la WGA. Aucune écriture n’a été faite depuis, à ma connaissance. »

Les acteurs peuvent continuer de travailler au Royaume-Uni puisqu’ils ne sont pas sous le même régime. Paul Fleming, le secrétaire général d’Equity (le syndicat des acteurs britanniques), a expliqué dans un communiqué que la grève SAG-AFTRA est illégale en vertu de la loi britannique, ce qui laisserait les acteurs participants sans « aucune protection contre le licenciement ou la poursuite pour rupture de contrat par le producteur ou l’embaucheur ».

Source : EW / Crédit ©HBO