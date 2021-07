Pokémon : Une série live-action chez Netflix par le co-showrunner de Lucifer

Netflix préparerait une nouvelle série Pokémon en live-action avec le co-showrunner de Lucifer.

Une nouvelle série Pokémon serait en préparation chez Netflix. Selon Variety, ce serait une série en live-action basée sur la franchise populaire japonaise. Il n’y a aucun détail sur ce projet en dehors du fait qu’il devrait être écrit et produit par Joe Henderson, le co-showrunner de Lucifer.

La franchise japonaise, créée par Satoshi Tajiri en 1995, est centrée sur des créatures fictives appelées « Pokémon ». Dans Pokémon, les humains, connus sous le nom de Dresseurs de Pokémon, attrapent et entraînent des Pokémon à combattre d’autres Pokémon pour le sport.

Une série Pokémon en live-action serait une suite naturelle pour Netflix, qui propose actuellement plusieurs séries animées Pokémon sur son service streaming.

Pokémon est considéré comme l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie de tous les temps, avec plus de 1000 épisodes diffusés et adaptés pour les marchés télévisuels internationaux, diffusés simultanément dans 169 pays à travers le monde. La franchise a inspiré le tout premier film Pokémon en live-action, Détective Pikachu de 2019, avec Ryan Reynolds et Justice Smith. Le film a été un succès au box-office, rapportant plus de 430 millions de dollars dans le monde.

On attend d’en savoir plus sur cette nouvelle adaptation de Pokémon.

Source : Variety / Crédit ©DR