Sex and the City : Chris Noth reprend son rôle de Mr Big dans le revival

Chris Noth, alias Mr. Big; sera bien de retour dans And Just Like That, le revival de Sex and the City pour HBO Max.

Chris Noth a officiellement rejoint le casting de And Just Like That, le revival Sex and the City en préparation pour HBO Max. Il reprend son rôle de John James « Mr. Big » Preston aux côtés des stars de la série Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon. Sara Ramirez (Grey’s Anatomy) a rejoint la série dans un nouveau rôle

Pour rappel, Mr. Big a épousé la protagoniste de la série Carrie Bradshaw (Parker) dans le premier film Sex and the City sorti en 2008.

« Je suis ravi de travailler à nouveau avec Chris sur And Just Like That », a déclaré le producteur exécutif de la série Michael Patrick King dans un communiqué publié mercredi. « Comment pourrions-nous faire un nouveau chapitre de l’histoire de Sex and the City sans notre Mr. Big ? »

Pour le moment, on ne sait pas s’il apparaitra dans les 10 épisodes qui ont été commandés ou si c’est seulement quelques épisodes. On ne sait pas non plus si John Corbett (Rebel) revient dans le rôle d’Aidan Shaw, l’ancien fiancé de Carrie et si David Eigenberg (Chicago Fire) reviendra dans le rôle de Steve Brady, le mari de Miranda. Des rumeurs sur leurs présences circulent mais rien n’a été confirmé.

Intitulé And Just Like That, ce revival de Sex and the City suivra les aventures de trois membres du quatuor original (Kim Catrall a choisi de ne pas participer) alors qu’elles naviguent dans la Grosse Pomme en tant que femmes quinquagénaires.

Source : EW / Crédit ©Getty Images