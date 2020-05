Justice League : Les acteurs ne reviendront pas pour des reshoots

Les acteurs de Justice League ne reviendront pas filmer de nouvelles scènes pour la version de Zack Snyder.

Apparemment, il n’y aura pas de reshoots pour le film Justice League. Si Zack Snyder a contacté les acteurs pour qu’ils reviennent, les studios n’ont pas validé de nouvelles journées de tournage. Cependant, ils enregistreront probablement de nouveaux dialogues pour compléter les scènes.

Selon The Wrap, la Warner a donné un budget au réalisateur pour la post production, les effets spéciaux, la musique et l’enregistrement de nouveaux dialogues, mais pas pour les reshoots. Ray Fisher, Ezra Miller, Ben Affleck, Jason Momoa, Henry Cavill et Gal Gadot ne se réuniront donc pas à nouveau.

Clairement, des reshoots avec ce casting seraient bien trop chers. Les studios devraient débourser encore plus d’argent et il faudrait aussi trouver le temps de rassembler les acteurs qui sont occupés ailleurs.

La semaine dernière, ila a été annoncé que Zack Snyder a enfin l’opportunité de monter sa version de Justice League, un film qu’il a dû quitter durant sa production et que Joss Whedon a récupérer et changer.

Pendant presque trois ans, les fans se sont ralliés pour que la version de Snyder voit le jour. Les efforts ont payé et le réalisateur travaille actuellement en collaboration de Warner Bros qui sortira le film sur leur plateforme HBO Max en 2021.

