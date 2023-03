Daredevil Born Again : Charlie Cox tease un costume différent que dans She-Hulk

Charlie Cox tease un tout nouveau costume dans Daredevil Born Again, différent de celui qu’il portait dans She-Hulk.

Daredevil devrait avoir un nouveau costume quand nous le reverrons dans Daredevil Born Again. C’est du moins ce que laisse entendre son interprète, Charlie Cox.

Cox et Vincent D’Onofrio sont apparus à la convention GalaxyCon à Richmond, en Virginie, pour parler de leurs personnages respectifs, Matt Murdock et Wilson Fisk. Au cours de leur panel, Cox a averti qu’il n’était pas autorisé à dire grand-chose, mais a révélé qu’il essayait récemment une nouvelle tenue de super-héros.

« En fait, j’ai essayé quelque chose récemment, dont je ne parlerai pas », a déclaré Cox, s’arrêtant un instant pendant que le public riait.

Cox ne précise jamais quelle est la nouvelle tenue, mais juste après, il décrit une adorable conversation qu’il a eue avec ses enfants en la portant. « J’ai fait un FaceTime avec mon fils et ma fille, et mon fils n’a que trois ans, et il me regardait essayer cette tenue », a déclaré Cox. « Et bien sûr, il essayait de comprendre, il avait toutes ces questions. Et la première question était ‘Papa, tu peux voler ?’ Et je ne voulais pas le laisser tomber, alors j’ai fini par dire : « Eh bien, pas maintenant. » »

Sounds like Charlie Cox may be hinting at a new #Daredevil suit coming in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. pic.twitter.com/y8TP6w5LSu — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) March 26, 2023

Entre la série originale Daredevil sur Netflix et son apparition dans She-Hulk: Avocate, Cox a porté différentes tenues de super-héros tout en incarnant le diable de Hell’s Kitchen. Pendant la majeure partie de la saison 1 de Daredevil, Murdock ne portait qu’une simple tenue noire avec un masque en tissu qui cache son visage.

Le final de la saison a dévoilé son costume rouge emblématique avec une armure corporelle et un masque à cornes, qu’il porte pendant la majeure partie de la saison 2. Dans la troisième saison de Daredevil Murdock remet sa tenue noire unie, tandis que le méchant Bullseye vole le costume rouge et se fait passer pour Daredevil. Puis dans She-Hulk, Daredevil porte un costume jaune et rouge basé sur son costume original de 1964.

En ce qui concerne les membres de la distribution de retour, après une apparition dans la série Hawkeye il a été confirmé que Vincent D’Onofrio incarnera à nouveau Kingpin / Wilson Fisk dans Born Again. On a également appris que l’acteur de Punisher, Jon Bernthal, serait de retour en tant qu’anti-héros de la série.

Deborah Ann Woll et Elden Hensen, qui ont joué respectivement les amis et collègues de Murdock, Karen Page et Franklin « Foggy » Nelson, ne reviendront pas.

Daredevil : Born Again devrait sortir au printemps 2024 sur Disney+.

Source : CBR / Crédit ©Disney+