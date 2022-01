Downton Abbey 2 Une Nouvelle ère : Sortie repoussée au printemps

Focus Features et Universal Pictures annoncent un nouveau délai pour la sortie du film Downton Abbey 2 Une Nouvelle ère.

Les fans de Downton Abbey vont devoir patienter encore quelques semaines pour voir la suite du premier film. Focus Features et Universal Pictures ont annoncé un gros changement dans leur calendrier avec le report de Downton Abbey 2 Une Nouvelle ère.

Précédemment prévu pour une sortie durant les fêtes de fin d’année 2021, puis le 18 mars de cette année, le film a maintenant été repoussé au 29 avril 2022 pour le public au Royaume-Uni et ne sortira pas aux États-Unis avant le 20 mai 2022. En France, le film était prévu pour le 16 mars mais aucune nouvelle date n’a été annoncée pour l’instant. On l’attend cependant aux alentours de la même date anglaise au printemps.

Dans cette suite des aventures de la famille Crawley, les personnages s’apprêtent à célébrer deux mariages à Downton Abbey, celui pour les aristocrates de Tom Branson et sa fiancée Lucy et celui pour les domestiques de Daisy et Andy. Alors que tous le monde est en émoi, ils apprennent que Lady Violet vient d’hériter d’une villa située dans le sud de la France. La comtesse douairière enjoint alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en quête de son mystérieux passé…

Les acteurs de retour incluent Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Imelda Staunton, Penelope Wilton et surtout Maggie Smith.

Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West rejoignent cette liste de distribution principale pour le nouveau film.

Julian Fellowes, est à nouveau à l’écriture du scénario du film, avec Gareth Neame et Liz Trubridge, de retour en tant que producteurs de la franchise aux côtés de Fellowes.

Simon Curtis est à la réalisation de Downton Abbey 2 Une Nouvelle ère .

Source : Comic Book / Crédit ©Focus Features