Les Gardiens de la Galaxie : Les Gardiens kidnappent Kevin Bacon ! (trailer spécial Noël)

Kevin Bacon rejoint le MCU dans la bande-annonce de l’épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie.

C’est Noël pour les Gardiens de la Galaxie ! James Gunn et Marvel Studios ont dévoilé la première bande-annonce pour le Holiday Special qui s’annonce très festif. Le prochain spécial fera ses débuts sur Disney+ en novembre et il suit le groupe de « misfits » de l’espace préféré de tous alors qu’ils gambadent dans l’univers et essaient de répandre un peu de joie de Noël.

Le spécial se déroule après les événements de Avengers: Endgame, avec Star-Lord (Chris Pratt) qui pleure toujours la perte de Gamora (Zoe Saldaña). Ainsi, ses camarades – dont Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) – élaborent un plan pour le mettre dans un esprit plus festif.

Plus précisément, leur objectif est de se rendre sur Terre et de lui trouver le meilleur cadeau de Noël de tous les temps : un Kevin Bacon kidnappé et complètement flippé, interprété par l’acteur de Footloose lui-même.

La bande-annonce tease également d’autres aventures, y compris un voyage à Hollywood et l’introduction de Cosmo the Space Dog, joué par Maria Bakalova, la révélation de Borat.

Le spécial fêtes des Gardiens a lieu avant le troisième et dernier volume des Gardiens de la Galaxie, qui devrait sortir en salles en mai 2023.

Ce spécial Les Gardiens de la Galaxie fera ses débuts sur Disney + le 25 novembre.

Les Gardiens de la Galaxie – Spécial Noël