Blade : Une Némésis possible du film teasée dans She-Hulk ?

Un personnage mentionné dans She-Hulk pourrait avoir un rapport avec le film Blade à venir. Spoilers.

La série She-Hulk adore les références et autres easter eggs à d’autres propriétés de Marvel. Parfois ces références n’ont pas nécessairement plus de signification mais parfois, elles peuvent indiquer ce qui pourrait bien survenir dans le futur du MCU.

L’épisode 6 de She-Hulk: Avocate était plein de petits clins d’œil à d’autres comics, mais un en particulier a attiré l’attention des fans. M. Immortel (David Pasquesi) a été surpris en train de simuler sa propre mort pour commettre une fraude, mais il mentionne brièvement qu’il lui reste de l’argent d’une ex-femme nommée la baronne Cromwell, un personnage Marvel lié à Dracula.

Qui est la Baronne Cromwell ?

Dans les comics Marvel, la baronne Cromwell est Lily Cromwell, également connue sous le nom de baronne Blood. Elle et sa sœur, Charlotte, étaient les filles du médecin du village Jacob Cromwell, qui était un serviteur du comte Dracula. Dracula a ordonné à Jacob de ressusciter le vampirique John Falsworth (Brother Blood) lorsque son corps a été transféré à la Tour de Londres. Auparavant, John Falsworth avait été planté en plein cœur par Captain America (Sam Wilson).

Cependant, après avoir été réveillé, Brother Blood tua Jacob et Charlotte, puis transforma Lily en vampire. Après que Brother Blood ait été tué par Captain America et Union Jack, la baronne a fondé un culte qui lui est dédié. La baronne est également membre de la Légion des non-vivants, un groupe de vampires unis par Dracula. La Légion des non-vivants sont des adversaires fréquents des Avengers.

Un teasing pour Blade ?

Comme certains fans du MCU le savent déjà, Marvel est actuellement en production pour un remake de Blade, mettant en vedette Mahershala Ali en tant que chasseur de vampires titulaire. Si quelques noms circulent, le casting complet du film n’a pas encore été annoncé et on ne sait pas quels personnages apparaitront. Cependant, il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles Dracula fait partie du film, laissant la place à d’autres personnages vampiriques tels que la baronne.

De plus, Marvel a un spécial à venir connu sous le nom de Werewolf by Night qui lancera une série d’introductions de personnages surnaturels au MCU. Des références à la baronne Cromwell pourraient également être présentes dans ce spécial, qui traiterait d’un autre culte surnaturel.

Evidemment, on a tendance à extrapoler, il est possible que cette référence à la baronne Blood soit un simple clin d’œil au fait qu’elle et M. Immortel sont immortels, donc parfaitement adaptés l’un à l’autre.

L’oscarisé Mahershala Ali jouera le rôle principal de Blade, le tueur de vampires. Il sera accompagné à l’affiche de Delroy Lindo (Da 5 Bloods) et Aaron Pierre (Old, Krypton) qui ont été tous les deux confirmés au casting.

Blade devrait suivre l’hybride humain-vampire titulaire qui, depuis sa naissance tragique, a passé sa longue vie à chercher à débarrasser le monde des vampires comme celui qui a tué sa mère. Au fil des ans, il a maîtrisé son propre style de combat contre des monstres de toutes sortes.

Le personnage a déjà fait ses débuts discrets dans le MCU sous la forme d’une voix lors d’une scène post-générique à la fin des Eternels.

Blade, qui fait partie de la phase 5 du MCU, est prévu en salles le 3 novembre 2023. En attendant, She-Hulk, c’est le jeudi sur Disney+.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel