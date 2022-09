She-Hulk : La nouvelle menace a été teasée dans Avengers l’Ere d’Ultron (Spoilers)

La nouvelle menace présentée dans l’épisode 6 de She-Hulk a été teasée dans Avengers l’Ere d’Ultron. Spoilers.

Alors que les fans s’attendait à l’arrivée de Daredevil, ce dernier de fait désirer et n’est toujours pas apparu dans She-Hulk Avocate. Cependant, la série a révélé la présence d’Intelligencia, d’un groupe menaçant qui a été téasé il y a une dizaine d’année dans Avengers l’Ere d’Ultron.

L’épisode révèle l’existence d’Intelligencia, un site Web de type Reddit rempli de divers forums, dont un forum privé anti-She-Hulk rempli de menaces de mort et d’autres messages salaces. Le site Web semble être une nouvelle façon pour la série de dénoncer la misogynie et le vitriol en ligne. Ce groupe a été très brièvement évoqué dans le second film Avengers dans lequel se trouve un dossier des Avengers sur Ulysses Klaue (Andy Serkis) faisant référence au fait que Klaue est un ancien membre d’Intelligencia.

Dans les comics, Klaue est un membre du groupe, le fait que cette information soit incluse dans son dossier en tant que référence désinvolte dans les premiers jours du MCU n’est pas surprenant. Le fait qu’Intelligencia revienne dans She-Hulk est peut-être une toute nouvelle interprétation du groupe – tout au plus, cela pourrait laisser entendre que Klaue n’avait pas les vues les plus progressistes avant sa mort à l’écran dans Black Panther.

Créés par Jeff Parker et Paul Pelletier en 2009 dans Fall of the Hulks: Alpha #1, Intelligencia est un assemblage de certains des super-vilains les plus intelligents de la tradition Marvel, qui travaillent ensemble pour causer le mal qui peut leur profiter à tous. Après leur formation et leur dissolution initiales, ils se sont réunis après les événements de World War Hulk et ont été dirigés par MODOK et The Leader.

Leur objectif dans la lutte contre Hulk était de créer leur propre être puissant grâce au rayonnement gamma et cosmique, et leur travail a conduit à la création de Red She-Hulk, A-Bomb et Amadeus Cho. Cela est directement lié à She-Hulk dans la mini-série She-Hulks de 2010, qui a vu Jen et Lyra / She-Hulk, la future fille de Bruce et Thundra d’une autre Terre déchirée par la guerre dans le multivers, traquer les membres d’Intelligencia et les traduire en justice.

Dans l’épisode, Nikki et Mallory découvrent que ce groupe en a après Jen et Mallory dit à Nikki de rien dire à Jen. Cependant, Nikki s’empresse d’appeler Jen pour la prévenir. On attend de voir comment Jen va réagir et prendre la situation en main. Durant l’épisode, Jen assiste à un mariage et rencontre un homme prénommé Josh en apparence très gentil, mais est-il innocent ?

L’intérêt sincère de Josh pour Jen est difficile à croire. Sans oublier que sa présence fortuite au mariage semble trop pratique. Josh est peut-être une taupe, probablement pour gagner sa confiance et se rapprocher d’elle, avant de finalement extraire son sang alors qu’elle est sous sa forme humaine. Qui sait, il pourrait même être l’un des hommes du Wrecking Crew qui a attaqué Jen sous sa forme She-Hulk plus tôt dans la saison, car les masques qu’ils portaient dans l’épisode 3 maintenaient leur anonymat.

She-Hulk Avocate, c’est le jeudi sur Disney+.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+