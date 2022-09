Werewolf by night : une bande annonce très hitchock, tranchante !

Une bande annonce dans la lignée des grands classique d’hitchock pour Werewolf by Night, le téléfilm spécial consacré au nouveau héros (ou anti-héros) loup-garou de Marvel.

Ca va couper chérie! Une revisite des grands classiques de l’horreur sauce Marvel ça vous dit ? Et bien votre vœux est exaucé avec Werewolf By Night qui se dévoile dans un trailer tranchant, qui ne manque pas de faire référence aux classiques du cinéma d’horreur en noir et blanc.

Ici, d’après la bande annonce dévoilée pour la D23 à découvrir ci-dessous, on fera face à des membres d’un culte obscur, qui ne survivront pas à la nuit, face à une créature qui, comme le titre l’indique, devrait être un loup garou.

Pour les méconnaisseurs, Werewolf by Night se présente comme l’adaptation du personnage de loup-garou apparu dans le Marvel Spotlight #2 (1972), inventé par Roy Thomas, Jeannie Thomas, Gerry Conway et Mike Ploog.

Dans le comics, Jack Russell est issu d’une très vieille lignée de loups-garous au sang pur provenant de Transylvanie, chaque nouvelle génération devenant plus forte que la précédente. Il possède tous les pouvoirs classiques des loup-garous, en plus forts, avec pour point faible la pleine lune.

Incarné par Gael Garcia Bernal, Jack Russel fait donc ses début dans le MCU avec un téléfilm spécial, avant peut-être de rejoindre, qui sait, son copain Moon Knight sur grand écran ?

Pour découvrir cette création originale Marvel sauce « horror », ce sera dès le 7 octobre sur Disney+

Werewolf by night : Bande Annonce

crédit photo : ©Marvel